Le PSG souhaite sécuriser plusieurs cadres de son effectif et préparer l’avenir avec cinq dossiers de prolongation, dont celui de son capitaine Marquinhos.

Le PSG prépare une importante vague de prolongations ! Selon les informations de Canal+, plusieurs joueurs seraient concernés par la volonté des dirigeants parisiens de sécuriser leur avenir : Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Matvey Safonov. À cette liste s’ajoute désormais Marquinhos, dont le dossier semble particulièrement bien engagé.

Marquinhos vers une prolongation jusqu’en 2029

C’est une information importante révélée par L’Équipe ce jeudi soir : Marquinhos a reçu une proposition de prolongation d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2029. Rien n’est encore signé, mais la tendance serait clairement à une acceptation de l’offre parisienne.

À 32 ans, le capitaine brésilien reste une pièce essentielle du projet de Luis Enrique. Malgré les nombreux défenseurs recrutés ces dernières années, il a conservé sa place dans les grands rendez-vous, notamment grâce à sa complémentarité avec Willian Pacho.

Mais son importance ne se limite pas au terrain. Capitaine depuis 2020, Marquinhos est aujourd’hui considéré comme un véritable patron du vestiaire. Respecté par ses coéquipiers et apprécié en interne, il incarne pleinement la culture du PSG.

Dembélé, Doué, Kvaratskhelia et Safonov également concernés

Du côté des autres dossiers, Ousmane Dembélé ferait partie des priorités parisiennes. Le club souhaiterait poursuivre l’aventure avec son Ballon d’Or et sécuriser son avenir sur plusieurs saisons.

Désiré Doué, symbole de la nouvelle génération parisienne, serait également concerné par des discussions autour de son contrat. Même volonté pour Khvicha Kvaratskhelia, dont l’importance dans le projet sportif parisien ne cesse de grandir.

Enfin, Matvey Safonov pourrait lui aussi bénéficier d’une prolongation. Le gardien russe s’est progressivement installé dans la rotation parisienne et représente une option importante pour l’avenir.

Le PSG veut miser sur la stabilité

Avec ces différents dossiers, le message des dirigeants parisiens semble clair : conserver les joueurs importants, prolonger les cadres et continuer à construire un collectif compétitif sur la durée.

Pour Marquinhos, cette prolongation aurait également une dimension symbolique. Arrivé à Paris en 2013, le Brésilien pourrait poursuivre encore un peu plus longtemps son histoire avec le club qu’il représente depuis plus de treize ans.

Les prochaines semaines pourraient donc être animées dans les bureaux du PSG. Les supporters parisiens peuvent s’attendre à plusieurs annonces importantes, à l’image des prolongations de Fabián Ruiz, João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo, Senny Mayulu et Luis Enrique annoncées le 4 septembre dernier juste avant le coup d’envoi de PSG – Monaco au Parc des Princes.