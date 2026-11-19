Le FC Barcelone aurait fixé son prix pour Alejandro Baldé, annoncé sur le départ cet hiver et récemment associé au PSG.

Selon les informations des médias italiens TuttoMercatoWeb et Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain s’intéresserait au latéral gauche du FC Barcelone, Alejandro Baldé. En difficulté au Barça sous les ordres d’Hansi Flick, l’international espagnol pourrait quitter la Catalogne lors du prochain mercato hivernal. Une situation qui aurait attiré l’attention du PSG, toujours à l’affût d’opportunités pour renforcer son effectif.

La piste Alejandro Baldé déjà démentie !

Mais cette piste menant à Alejandro Baldé a rapidement été démentie. Sur X, le compte spécialisé @PSGInside_Actu, qui suit de près l’actualité du club de la capitale, a réagi à une publication de Foot Mercato relayant les informations de la presse italienne. « Fake news… », a-t-il simplement répondu, balayant ainsi les rumeurs d’un intérêt parisien pour le défenseur du FC Barcelone.

Alejandro Baldé ne semblerait donc pas figurer dans les petits papiers du PSG en vue du prochain mercato hivernal. Malgré les informations venues d’Italie, le club de la capitale ne serait pas intéressé par le profil du latéral gauche du Barça.

Le Barça attend 40 M€ pour Alejandro Baldé

De son côté, le FC Barcelone serait bel et bien disposé à se séparer d’Alejandro Baldé dès cet hiver. Selon les informations du quotidien espagnol Sport, les dirigeants blaugrana auraient fixé le prix de départ de leur latéral gauche à au moins 40 millions d’euros. Le club catalan privilégierait un transfert définitif, mais ne fermerait pas la porte à un prêt assorti d’une obligation d’achat. Une éventuelle vente qui permettrait au Barça de dégager des fonds pour financer l’arrivée d’un nouveau défenseur lors du mercato hivernal. Reste à savoir si un club sera prêt à débourser une telle somme pour recruter l’international espagnol.