Désigné pour arbitrer le choc entre Reims et l’ASSE ce samedi, Romain Lissorgue affiche un bilan peu favorable avec les Verts.

L’AS Saint-Étienne se déplacera ce samedi (20h) sur la pelouse du Stade de Reims, pour le compte de la 13e journée de Ligue 2. Un choc important entre deux prétendants à la montée en Ligue 1, au cours duquel les Verts tenteront de confirmer leurs ambitions. Mais à quelques jours de cette rencontre, une statistique pourrait inquiéter les supporters stéphanois. Désigné pour arbitrer ce duel au stade Auguste-Delaune, Romain Lissorgue affiche en effet un bilan particulièrement défavorable avec l’ASSE. De quoi susciter quelques interrogations avant ce rendez-vous important pour les hommes de Ian Cathro.

Une seule victoire de l’ASSE en six matchs avec Lissorgue

Comme le rappelle le site officiel de l’ASSE, Romain Lissorgue a déjà dirigé six rencontres des Verts au cours de sa carrière, pour un bilan peu rassurant : une seule victoire, deux matchs nuls et trois défaites. L’unique succès stéphanois sous son arbitrage remonte à septembre 2022, face aux Girondins de Bordeaux (2-0), en Ligue 2. Depuis, Saint-Étienne n’a plus remporté le moindre match avec cet officiel au sifflet. Les Verts ont notamment concédé deux défaites contre le RC Lens (0-2 et 1-0), avant de partager les points sur la pelouse de Nancy (1-1), le 4 avril dernier. Un historique qui ne plaide donc pas en faveur des Stéphanois à l’approche du déplacement en Champagne.

Toutefois, les supporters de l’ASSE pourront se rassurer avec une autre statistique. Car le Stade de Reims ne présente pas non plus un bilan très favorable avec Romain Lissorgue. En sept rencontres arbitrées par cet officiel, les Rémois n’ont enregistré qu’une seule victoire, pour deux matchs nuls et quatre défaites. Les deux formations ont donc connu davantage de désillusions que de succès sous sa direction, même si ces chiffres ne permettent évidemment pas de présager du résultat de samedi. Pour ce choc de Ligue 2, Romain Lissorgue sera accompagné de Mikaël Berchebru et Romain Hennache en tant qu’arbitres assistants, tandis que Robin Chapapria officiera comme quatrième arbitre. Reste à savoir si l’ASSE parviendra à inverser la tendance et à décrocher un résultat positif sur la pelouse du Stade de Reims.