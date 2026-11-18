Si Ian Cathro peut déjà compter sur Kévin Pedro et Joao Ferreira à l’ASSE, un nouveau latéral droit a été testé.

Un nouveau latéral droit à l’ASSE ? Si Ian Cathro dispose déjà de plusieurs solutions avec Kévin Pedro et Joao Ferreira, l’entraîneur des Verts pourrait bien avoir une nouvelle carte à jouer.

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Naïr testé à droite avec l’Algérie

Habituellement aligné dans l’axe de la défense, Sohaib Naïr a été testé à droite lors du dernier rendez-vous de l’Algérie. Trois jours après être resté sur le banc lors de la victoire (1-0) contre le Togo à Tizi-Ouzou, l’habituel stoppeur de l’ASSE a retrouvé du temps de jeu avec les Fennecs et a disputé l’intégralité de la seconde période de la rencontre, cette fois face aux Éperviers.

Une entrée en jeu dans un contexte particulièrement compliqué pour sa sélection. Déjà menée de trois buts à la pause, l’Algérie n’a pas réussi à inverser la tendance et s’est finalement lourdement inclinée. Les Fennecs conservent néanmoins la première place de leur groupe dans les éliminatoires de la CAN 2027, avec désormais un seul point d’avance sur le Togo.

Mais au-delà du résultat, c’est surtout le positionnement de Sohaib Naïr qui mérite l’attention. Le numéro 18 de l’ASSE a en effet été lancé au poste de latéral droit pour cette seconde période. Un rôle inhabituel pour celui qui évolue principalement comme défenseur central.

Une nouvelle option défensive pour Cathro à l’ASSE ?

Cette expérience pourrait-elle donner des idées à Ian Cathro ? Le technicien de l’ASSE dispose déjà de Kévin Pedro et Joao Ferreira pour occuper le couloir droit. Pourtant, l’émergence d’une solution supplémentaire ne serait pas forcément de trop.

Arrivé dans le Forez avec le statut de défenseur central, Sohaib Naïr n’a pas encore apporté toutes les garanties attendues dans l’axe depuis le début de son aventure stéphanoise. Le voir évoluer à un autre poste pourrait donc constituer une piste intéressante pour le staff des Verts.

Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions trop rapides après une seule mi-temps disputée à ce poste car seul Cathro saura s’il souhaite approfondir cette option à l’entraînement et, pourquoi pas, lui offrir une nouvelle opportunité en compétition.