La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le Séville FC en difficulté financière, Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) pourrait y voir plus clair avec l’arrivée très attendue de Gareth Bale !

L’avenir de Lucas Stassin pourrait connaître un nouveau rebondissement en Espagne. Alors que le Séville FC traverse une période financière particulièrement délicate, une possible vente du club pourrait rebattre les cartes pour l’attaquant belge de l’ASSE.

Séville FC au bord d’une situation financière très délicate

Depuis plusieurs jours, les informations se multiplient autour des difficultés économiques du Séville FC. Selon les éléments rapportés en Espagne, le club andalou traverse une crise profonde qui pourrait l’obliger à revoir rapidement ses dépenses. Les chiffres donnent le vertige : les comptes du dernier exercice font état de 27,42 millions d’euros de pertes.

La dette atteindrait désormais 311 millions d’euros, tandis que le club présenterait un actif net négatif de plus de 150 millions d’euros. Dans ce contexte, le Séville FC est à vendre depuis plusieurs mois. Une opération qui apparaît comme une solution majeure pour tenter de redresser la situation financière d’un club historique, vainqueur de sept Ligues Europa.

Gareth Bale impliqué dans le dossier du rachat de Séville

Selon El Confidencial, deux acteurs étrangers se seraient récemment positionnés pour reprendre le club espagnol. Le premier est HC Ventures, une société détenue par les frères Syed, deux investisseurs saoudiens fortunés. Le second est le fonds d’investissement Juggernaut Capital Partners, qui bénéficie notamment des conseils de Gareth Bale.

L’ancien international gallois, véritable légende du Real Madrid, se retrouve ainsi associé à un dossier qui pourrait avoir des conséquences importantes pour l’avenir du Séville FC. Si l’opération venait à aboutir, une nouvelle direction pourrait être amenée à revoir la stratégie sportive et économique du club. Un changement de propriétaire susceptible de modifier les perspectives de plusieurs joueurs, dont Lucas Stassin.

Un retour à l’ASSE toujours possible de Stassin à l’ASSE ?

Pour l’attaquant belge de 21 ans, la situation reste incertaine. Avec un but et une passe décisive en sept rencontres, Stassin n’a pas encore répondu aux attentes placées en lui en Espagne, alors que son transfert représente un investissement important. Ces performances alimentent les interrogations sur son avenir. L’hypothèse d’un retour à l’ASSE dès le mercato hivernal a même été évoquée en Espagne, notamment pour permettre au Séville FC d’alléger sa masse salariale.

Prolongé jusqu’en juin 2029 avant son départ, le jeune attaquant n’a donc peut-être pas définitivement tourné la page stéphanoise. Mais à ce stade, aucun retour dans le Forez n’est acté. En attendant d’y voir plus clair sur l’avenir du club et sur sa propre situation, Stassin prépare désormais le derby face au Betis, programmé samedi en Liga. Un rendez-vous important pour tenter de retrouver de l’efficacité et de relancer sa dynamique. Pour l’ASSE, le dossier mérite en tout cas une attention particulière.