À LA UNE · ASSE
Stade Rennais Mercato : Nordin de retour à l’ASSE, le couperet est tombé
ASSE Mercato : Stassin poussé vers la sortie à Séville, un retour en janvier se précise !
ASSE : la crise guette les Verts après Reims !
ASSE, FC Nantes : les Verts et les Canaris réussissent là où 6 clubs de Ligue 2 ont échoué !
ASSE : inquiétude autour de Jakob Breum !
ASSE : Cathro a fait un aveu sur deux cadres après Rumilly-Vallières
Rumilly-ASSE (1-2) : les jeunes n’ont pas marqué des points, les remplaçants non plus !
Rumilly-ASSE (1-2) : Bernauer pousse un coup de gueule après la qualification des Verts !
ASSE : Cathro assume ses erreurs et fustige ses joueurs après Rumilly-Vallières
Rumilly-ASSE (1-2) : les notes des Verts

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : Stassin poussé vers la sortie à Séville, un retour en janvier se précise !

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Lucas Stassin

Lucas Stassin© Antonio Pozo / Pressinphoto / Icon Sport

Jauge mercatoPiste sérieuse2/5
  1. Rumeur
  2. Piste
  3. Négociations
  4. Accord
  5. Officiel

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Comment lire la jauge ?
  • 1Rumeur — rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.
  • 2Piste — piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.
  • 3Négociations — négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.
  • 4Accord — accord trouvé, seuls les derniers détails administratifs peuvent encore bloquer.
  • 5Officiel — transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Le Séville FC en mauvaise situation financière, un retour de Lucas Stassin (21 ans) à l’ASSE dès le mercato hivernal est évoqué en Espagne.

Le dossier Lucas Stassin pourrait connaître un nouveau rebondissement dès le mercato hivernal. Prêté par l’ASSE au Séville FC, l’attaquant belge serait susceptible de faire partie des joueurs concernés par un important dégraissage en janvier.

Séville prépare plusieurs départs en janvier

En Espagne, la situation financière préoccupante du club andalou relance déjà l’hypothèse d’un retour dans le Forez. Selon Fichajes, le Séville FC traverse une période financière délicate et pourrait être contraint de se séparer de plusieurs joueurs dès le prochain mercato. L’objectif serait notamment de renflouer les caisses et de réduire la masse salariale.

Plusieurs noms sont évoqués dans cette perspective. Lucas Stassin, mais aussi Félix et Fofana, figureraient parmi les joueurs susceptibles de quitter l’effectif. Marcao, Fábio Cardoso et Rubén Vargas sont également cités, alors qu’ils ne feraient plus partie des plans de Luis García Plaza. Une situation qui pourrait directement concerner l’ASSE, puisque le club stéphanois reste propriétaire du contrat de son ancien attaquant.

Un retour de Stassin à l’ASSE possible dès cet hiver ?

Pour rappel, Lucas Stassin a rejoint le Séville FC sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 25 millions d’euros. Le club espagnol dispose ainsi de la possibilité de conserver définitivement l’international belge en levant cette option à l’issue de la saison. Mais compte tenu des difficultés financières évoquées en Espagne, la perspective de débourser une telle somme paraît désormais plus compliquée à envisager. Dans ce contexte, un retour de Stassin dans le Forez dès janvier pourrait devenir une possibilité.

Si Séville souhaite effectivement réduire ses dépenses et se séparer de certains éléments, mettre un terme à l’aventure de l’attaquant belge pourrait faire partie des scénarios étudiés. Pour l’ASSE, ce serait évidemment un dossier à suivre de près. Retrouver un joueur dont le potentiel et la connaissance du club sont déjà établis pourrait représenter une perspective intéressante pour la deuxième partie de saison. Reste toutefois à savoir si Séville souhaite réellement se séparer de Stassin dès janvier et quelles seraient les modalités d’un éventuel retour. À ce stade, il s’agit d’une hypothèse relayée par la presse espagnole, et non d’un départ officiellement acté.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters de l'ASSE 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
ASSE
Recommandé pour les supporters de l'ASSE
Les Verts lisent aussi

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot

PopulairesMercatoLogo OMOMLogo PSGPSGLogo OLOLLogo ASSEASSELogo RC LensRC LensLogo LOSCLOSCLogo FC NantesFC Nantes