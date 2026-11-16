ASSE Mercato : Stassin poussé vers la sortie à Séville, un retour en janvier se précise !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le Séville FC en mauvaise situation financière, un retour de Lucas Stassin (21 ans) à l’ASSE dès le mercato hivernal est évoqué en Espagne.

Le dossier Lucas Stassin pourrait connaître un nouveau rebondissement dès le mercato hivernal. Prêté par l’ASSE au Séville FC, l’attaquant belge serait susceptible de faire partie des joueurs concernés par un important dégraissage en janvier.

Séville prépare plusieurs départs en janvier

En Espagne, la situation financière préoccupante du club andalou relance déjà l’hypothèse d’un retour dans le Forez. Selon Fichajes, le Séville FC traverse une période financière délicate et pourrait être contraint de se séparer de plusieurs joueurs dès le prochain mercato. L’objectif serait notamment de renflouer les caisses et de réduire la masse salariale.

Plusieurs noms sont évoqués dans cette perspective. Lucas Stassin, mais aussi Félix et Fofana, figureraient parmi les joueurs susceptibles de quitter l’effectif. Marcao, Fábio Cardoso et Rubén Vargas sont également cités, alors qu’ils ne feraient plus partie des plans de Luis García Plaza. Une situation qui pourrait directement concerner l’ASSE, puisque le club stéphanois reste propriétaire du contrat de son ancien attaquant.

Un retour de Stassin à l’ASSE possible dès cet hiver ?

Pour rappel, Lucas Stassin a rejoint le Séville FC sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 25 millions d’euros. Le club espagnol dispose ainsi de la possibilité de conserver définitivement l’international belge en levant cette option à l’issue de la saison. Mais compte tenu des difficultés financières évoquées en Espagne, la perspective de débourser une telle somme paraît désormais plus compliquée à envisager. Dans ce contexte, un retour de Stassin dans le Forez dès janvier pourrait devenir une possibilité.

Si Séville souhaite effectivement réduire ses dépenses et se séparer de certains éléments, mettre un terme à l’aventure de l’attaquant belge pourrait faire partie des scénarios étudiés. Pour l’ASSE, ce serait évidemment un dossier à suivre de près. Retrouver un joueur dont le potentiel et la connaissance du club sont déjà établis pourrait représenter une perspective intéressante pour la deuxième partie de saison. Reste toutefois à savoir si Séville souhaite réellement se séparer de Stassin dès janvier et quelles seraient les modalités d’un éventuel retour. À ce stade, il s’agit d’une hypothèse relayée par la presse espagnole, et non d’un départ officiellement acté.