Rumilly-ASSE (1-2) : les notes des Verts

L’ASSE s’est laborieusement qualifiée pour le 8e tour de la Coupe de France ce dimanche à Annecy en venant à bout d’une valeureuse équipe de Rumilly-Vallières, après avoir été menée. Voici nos notes pour les Verts…

LAVALLEE (5)

Vigilant, il réussi ses interventions. Sauvé par son poteau (52e) peu avant l’ouverture du score haut-savoyarde.

FERREIRA (5)

Le Portugais a inscrit le but de la victoire de la tête, avec la complicité du gardien de Rumilly. Mais il n’a pas livré pour autant un bon match. Une faute grossière (19e) et deux coups francs mal tirés (12e, 55e).

LAMBA (4)

Pour sa première titularisation de la saison, pas sûr qu’il ait marqué des points. Il a contré deux situations de but (10e, 50e) mais a un peu trop souvent été à la faute.

KASIA (4)

Une perte de balle dangereuse (10e), un but contre son camp. Mais de tous les jeunes, il est le seul à avoir terminé le match…

OLD (6)

Le Néo-Zélandais a eu beaucoup de mal dans ses transmissions mais il a évité à l’ASSE une grosse désillusion avec son but et sa passe décisive. L’homme du match !

BERNAUER (5)

Capitaine en l’absence de Le Cardinal, il a été l’un des rares Verts à tenter d’aller de l’avant et de donner le tempo. Même s’il a eu du déchet, c’était déjà ça.

DEPALLE (4), puis LE CARDINAL (4)

Invité-surprise de la compo de Cathro, Depalle n’en a pas profité pour s’illustrer. Trop neutre. Une combinaison ratée sur un coup franc (30e). Remplacé à la mi-temps par LE CARDINAL, qui s’est installé au cœur d’une défense à trois. Le Breton, auteur d’une perte de balle très dangereuse (50e), a mis du temps à entrer dans son match, mais il a bien fini.

JABER (5), puis MENDY

Positionné très haut, Jaber a allumé la première mèche (21e) et provoqué un bon coup franc (55e). Présent dans l’engagement, il est sorti en boitillant. Remplacé par MENDY, qui a expédié un missile à côté alors qu’il était seul à huit mètres de la cage (81e).

BALLO (3)

L’Autrichien est encore passé complètement à côté de son match. Ça devient une habitude… Un gros raté sur l’action qui a permis à Old d’égaliser.

DUFFUS (4)

Une frappe à côté (44e), beaucoup d’imprécisions : pas sûr qu’il ait donné envie à Cathro de le retitulariser de sitôt, même s’il a centré sur l’égalisation de Old…

SONKO (non noté), puis REYNAUD (3), puis BREUM

Après avoir raté son contrôle sur un long ballon de Bernauer (7e), Sonko s’est rapidement blessé. Remplacé par REYNAUD, transparent pendant la demi-heure qu’il a passé sur le terrain avant d’être à on tour remplacé par BREUM. Il y avait alors 1-0 pour Rumilly, et le Danois a apporté plus de technique, de vista, d’engagement. Il était temps !