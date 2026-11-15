FC Nantes : un invité surprise convoqué en Coupe de France ! 

Si Grégory Poirier va jouer la sécurité contre le Stade Castelbougeois au 7e tout de la Coupe de France à Vitré, un jeune défenseur du FC Nantes a été convoqué dans le groupe des Canaris (14h).

Le FC Nantes s’apprête à faire son entrée en lice en Coupe de France avec un rendez-vous face au Stade Castelbougeois, à Vitré, dans le cadre du 7e tour de la compétition.

Mongo convoqué au FC Nantes

Pour cette rencontre programmée à 14h, Grégory Poirier devrait miser sur un groupe suffisamment expérimenté pour éviter toute mauvaise surprise. Mais une présence dans le groupe du FC Nantes attire particulièrement l’attention : celle d’Enzo Mongo.

Le jeune défenseur central de 21 ans figure en effet dans le groupe convoqué par le technicien nantais. Une opportunité intéressante pour le joueur, qui pourrait profiter de cette rencontre de Coupe de France pour se rapprocher du groupe professionnel et, pourquoi pas, obtenir du temps de jeu.

Cherni est là aussi

Enzo Mongo n’est pas le seul visage à retenir dans cette convocation. Amin Cherni, arrière gauche de 25 ans, est également présent pour ce déplacement à Vitré. Deux profils défensifs qui viennent renforcer les options à disposition de Grégory Poirier avant ce rendez-vous à élimination directe.

Face au Stade Castelbougeois, les Canaris devront faire respecter la hiérarchie. Mais la Coupe de France réserve régulièrement son lot de surprises et le FC Nantes sait qu’il devra aborder cette rencontre avec sérieux. Pour Mongo, cette convocation représente en tout cas une belle occasion de se montrer.