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FC Nantes : les Canaris au cœur d’une nouvelle polémique explosive !

Par William Tertrin2 min de lecture

Alors que le FC Nantes a autorisé Loan Merrifield à rejoindre l’équipe de France U17 pour la Coupe du monde au Qatar, le club aurait refusé de libérer Lilian Marcus Djeudje, convoqué avec le Cameroun.

Le FC Nantes se retrouve au cœur d’une polémique à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde U17. En cause : la situation de deux jeunes joueurs de son centre de formation, Loan Merrifield et Lilian Djeudje, tous deux appelés pour représenter leur sélection nationale.

Selon les informations révélées par le journaliste Romain Molina, les dirigeants nantais ont accepté de libérer Loan Merrifield, convoqué avec l’équipe de France U17, mais ont refusé d’autoriser Lilian Djeudje à rejoindre les Lions U17 du Cameroun.

Une différence de traitement difficile à comprendre pour la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), qui aurait officiellement demandé des explications au FC Nantes par courrier.

La FECAFOOT espère encore un changement de décision

Sur le plan réglementaire, le FC Nantes dispose d’une certaine marge de manœuvre. La Coupe du monde U17, organisée au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026, ne correspond pas à une fenêtre internationale classique imposant la libération des joueurs. Les clubs ne sont donc pas automatiquement tenus de mettre leurs jeunes internationaux à disposition de leur sélection.

Mais au-delà de la réglementation, c’est surtout la cohérence de la décision nantaise qui interroge. Comment expliquer à deux adolescents, qui ont l’opportunité de participer à une compétition aussi prestigieuse qu’une Coupe du monde, que l’un peut défendre les couleurs de son pays tandis que l’autre doit rester au club ?

La FECAFOOT n’a toutefois pas dit son dernier mot. Selon Romain Molina, la fédération camerounaise espère encore convaincre les dirigeants nantais de revenir sur leur décision. Le club peut en effet toujours autoriser Lilian Djeudje à rejoindre ses coéquipiers au Qatar. Pour le jeune défenseur camerounais, l’espoir de disputer une Coupe du monde reste donc entier. Reste désormais à savoir si le FC Nantes acceptera de faire évoluer sa position.

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