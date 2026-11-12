FC Nantes : mauvaise nouvelle pour Doucouré, sa sanction est tombée !

Le FC Nantes devra se passer de Fodé Doucouré pendant deux rencontres après la sanction prononcée par la commission de discipline de la LFP, qui lui a également infligé un match avec sursis.

Le FC Nantes connaît désormais la sanction infligée à Fodé Doucouré. Réunie ce jeudi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé de suspendre le défenseur nantais pour deux matchs ferme, assortis d’un match avec sursis.

Cette décision fait suite à son expulsion lors de la rencontre face au Pau FC, disputée le samedi 7 novembre dans le cadre de la 12e journée de Ligue 2. Les Canaris s’étaient imposés sur le score de 2-0, malgré plusieurs faits de jeu et des exclusions au cours de la rencontre.

Deux matchs d’absence pour les Canaris

Avec cette décision disciplinaire, le FC Nantes devra composer sans son défenseur pendant deux rencontres officielles. Le match supplémentaire avec sursis ne sera appliqué qu’en cas de révocation de cette mesure.

Un coup d’arrêt pour Fodé Doucouré, dont le retour sur les terrains nantais devra donc attendre la purge de sa suspension.