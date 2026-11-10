FC Nantes : un jeune ailier international écarté par Poirier ?

L’absence d’un jeune talent du FC Nantes dans le groupe des Canaris pour affronter Pau samedi pose question.

Un nouveau choix de Grégory Poirier fait parler. Alors que le FC Nantes s’est imposé avec les honneurs samedi dernier à Pau (2-0) un nom manquait à l’appel : celui de Moustapha Dabo (19 ans).

Mais où est passé Dabo ?

Le jeune attaquant, considéré comme l’un des talents prometteurs de la formation nantaise, n’a pas été convoqué dans le groupe professionnel. Son absence a notamment interpellé Emmanuel Merceron. Sur les réseaux sociaux, le suiveur des Canaris a posé une question sans détour : « Vraie question sans provocation, Dabo et Merrifield sont déjà partis en sélection ? » La réponse apportée par FCNHistory, compte bien renseigné sur l’actualité du club, a rapidement relancé le débat.

Selon l’insider, Moustapha Dabo n’était pas parti en sélection au moment de la rencontre face à Pau. Le jeune joueur du FC Nantes s’était même entraîné avec la réserve la veille. Un détail qui change la lecture de son absence. Car l’attaquant n’était donc pas indisponible en raison d’une convocation internationale.

FCNHistory s’est également étonné de sa situation sportive : « Le concernant, il a complètement disparu après son entrée contre Rodez. » Le compte spécialisé pointe notamment le décalage entre le statut du joueur et son utilisation actuelle : « International U20 et il joue au cinquième échelon national (N2) ! »

Un international en manque de perspectives au FC Nantes ?

Le cas de Moustapha Dabo mérite effectivement attention. Le jeune Nantais a déjà été appelé avec l’équipe de France U20 et possède une expérience internationale intéressante pour son âge. Pourtant, il semble actuellement loin des plans immédiats de Grégory Poirier.

Faut-il y voir une mise à l’écart ? À ce stade, rien ne permet de l’affirmer. L’absence du groupe contre Pau et sa présence à l’entraînement de la réserve constituent des éléments factuels, mais le staff du FC Nantes n’a pas publiquement expliqué ce choix.

La question reste donc entière : Moustapha Dabo doit-il encore patienter avant d’obtenir une nouvelle chance avec les professionnels ? Pour un joueur qui aspire à franchir un cap, la suite de la saison sera importante. Et les supporters nantais seront attentifs à son évolution.