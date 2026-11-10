À LA UNE · FC NANTES
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
FC Nantes : Cabella livre un constat amer sur la descente des Canaris
FC Nantes : premier coup dur pour les Canaris avant la Coupe de France ? 
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
ASSE, FC Nantes : Zidane prêt à piocher en Ligue 2 !
FC Nantes : un jeune ailier international écarté par Poirier ?
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
FC Nantes : un petit miracle se profile pour les supporters avant la Coupe de France ! 
FC Nantes : nouveau verdict pour l’avenir de Poirier !
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
ASSE Mercato : après Corredor, le FC Nantes a chipé une autre recrue aux Verts !
FC Nantes : un premier verdict est tombé pour la blessure de Robinet !
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 
FC Nantes : 8 absents et 2 incertains pour Poirier avant le Stade Castelbourgeois
FC Nantes : coup dur pour les supporters avant la Coupe de France !
INFO BUT!Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Cabella livre un constat amer sur la descente des Canaris

Par Wladimir DELCROS2 min de lecture
FC Nantes : Cabella livre un constat amer sur la descente des Canaris

Prêté au FC Nantes pendant cinq mois la saison dernière, Rémy Cabella n’a pas digéré la relégation des Canaris. Le milieu de 36 ans regrette notamment sa faible utilisation après l’arrivée de Vahid Halilhodžić.

Cabella croyait au maintien du FC Nantes

Arrivé de l’Olympiakos lors du mercato hivernal, Rémy Cabella avait accepté de rejoindre une équipe déjà en grande difficulté. L’ancien Lillois avait suivi plusieurs rencontres du FC Nantes en décembre et échangé avec certains joueurs, dont Anthony Lopes, avant de donner son accord.

« Nantes, c’est un club historique, un grand club. Je me suis dit : pourquoi pas ? », explique-t-il dans un entretien accordé au média Capté et relayé par Tribune Nantaise. Malgré une situation mal engagée, le milieu offensif estimait qu’il y avait encore « de quoi faire » pour sauver la maison Jaune et Verte.

Le scénario n’a finalement pas tourné en faveur des Canaris. Cabella pointe un manque de réussite, mais aussi une Ligue 1 particulièrement relevée. « On a essayé, mais en face il y avait quand même de belles équipes », reconnaît-il.

Le tournant Vahid Halilhodžić

Cabella assure avoir entretenu de bonnes relations avec le vestiaire, les dirigeants et Ahmed Kantari. Son statut change toutefois lorsque Vahid Halilhodžić prend les commandes. Le technicien bosnien possède une autre vision du jeu et ne compte guère sur lui.

Le joueur de 36 ans retrouve pourtant une place de titulaire contre l’OM. Il marque et participe au succès nantais (3-0), pensant alors avoir relancé son aventure. Mais il reste sur le banc lors du match suivant, sans même entrer en jeu, puis disparaît presque totalement de la rotation jusqu’à l’ultime rencontre de la saison, interrompue.

« Je ne suis pas Messi »

Face aux attentes placées en lui, Cabella rappelle également ses limites. « Je ne suis pas Messi. Je ne peux pas prendre le ballon et marquer cinq buts à chaque rencontre », glisse celui qui avait déjà dû composer avec une forte pression au cours de ses précédents passages à Nantes.

Plus que son temps de jeu, c’est surtout la relégation qui laisse un goût amer. L’ancien Stéphanois estime que Nantes, comme l’ASSE, doit évoluer en permanence parmi l’élite. « Franchement, ça m’a beaucoup touché », confie-t-il en évoquant les joueurs, le staff et les supporters. Une expérience courte, mais dont la fin reste douloureuse.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters du FC Nantes 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes
Recommandé pour les supporters du FC Nantes
Les Canaris lisent aussi

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot