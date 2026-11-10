FC Nantes : Cabella livre un constat amer sur la descente des Canaris

Prêté au FC Nantes pendant cinq mois la saison dernière, Rémy Cabella n’a pas digéré la relégation des Canaris. Le milieu de 36 ans regrette notamment sa faible utilisation après l’arrivée de Vahid Halilhodžić.

Cabella croyait au maintien du FC Nantes

Arrivé de l’Olympiakos lors du mercato hivernal, Rémy Cabella avait accepté de rejoindre une équipe déjà en grande difficulté. L’ancien Lillois avait suivi plusieurs rencontres du FC Nantes en décembre et échangé avec certains joueurs, dont Anthony Lopes, avant de donner son accord.

« Nantes, c’est un club historique, un grand club. Je me suis dit : pourquoi pas ? », explique-t-il dans un entretien accordé au média Capté et relayé par Tribune Nantaise. Malgré une situation mal engagée, le milieu offensif estimait qu’il y avait encore « de quoi faire » pour sauver la maison Jaune et Verte.

Le scénario n’a finalement pas tourné en faveur des Canaris. Cabella pointe un manque de réussite, mais aussi une Ligue 1 particulièrement relevée. « On a essayé, mais en face il y avait quand même de belles équipes », reconnaît-il.

Le tournant Vahid Halilhodžić

Cabella assure avoir entretenu de bonnes relations avec le vestiaire, les dirigeants et Ahmed Kantari. Son statut change toutefois lorsque Vahid Halilhodžić prend les commandes. Le technicien bosnien possède une autre vision du jeu et ne compte guère sur lui.

Le joueur de 36 ans retrouve pourtant une place de titulaire contre l’OM. Il marque et participe au succès nantais (3-0), pensant alors avoir relancé son aventure. Mais il reste sur le banc lors du match suivant, sans même entrer en jeu, puis disparaît presque totalement de la rotation jusqu’à l’ultime rencontre de la saison, interrompue.

Rémy Cabella a également raconté qu’un ancien coéquipier avait dû se cacher dans le coffre d’une voiture pour quitter le Vélodrome incognito après une rencontre particulièrement tendue. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2119850026549510617

« Je ne suis pas Messi »

Face aux attentes placées en lui, Cabella rappelle également ses limites. « Je ne suis pas Messi. Je ne peux pas prendre le ballon et marquer cinq buts à chaque rencontre », glisse celui qui avait déjà dû composer avec une forte pression au cours de ses précédents passages à Nantes.

Plus que son temps de jeu, c’est surtout la relégation qui laisse un goût amer. L’ancien Stéphanois estime que Nantes, comme l’ASSE, doit évoluer en permanence parmi l’élite. « Franchement, ça m’a beaucoup touché », confie-t-il en évoquant les joueurs, le staff et les supporters. Une expérience courte, mais dont la fin reste douloureuse.