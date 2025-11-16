FC Barcelone : la nouvelle tête déjantée de Yamal fait exploser les réseaux !
BUT! Football Club
FC Nantes : malgré lui, un attaquant nantais a provoqué un sacré bazar dans un club de Ligue 1

Le logo du FC Nantes sur l'un des murs de la Beaujoire.
William Tertrin
16 novembre 2025

Attaquant très prometteur de l’académie du FC Nantes, le jeune Loan Merrifield, âgé de 16 ans, a poussé Angers, son ancien club, à revoir sa politique.

En rejoignant le FC Nantes à l’été 2023 alors qu’il avait à peine 14 ans, le jeune Loan Merrifield (originaire de Tiercé et formé à Angers SCO) n’a pas simplement fait le bon choix sportif : il a déclenché un véritable séisme dans la politique contractuelle de son club formateur, le SCO d’Angers.

Le SCO a revu sa politique

Loan Merrifield, né le 29 mars 2009 à Angers, évoluait depuis plusieurs années au sein des équipes de jeunes du SCO. Très tôt, il s’est imposé comme un attaquant prometteur : à 16 ans, il brille déjà avec les U19 du FC Nantes, où il joue un rôle majeur. Selon les statistiques, il est l’un des artisans des performances de Nantes chez les jeunes.

Le départ de Merrifield n’est pas passé inaperçu du côté du SCO. Le club ligérien a, semble‑t-il, été pris de court : la perte d’un tel talent sans compensation ou sans perspective de retour a provoqué une réelle prise de conscience dans sa structure de formation. Selon Ouest-France, ce départ parti très jeune a mis en lumière certaines failles contractuelles chez les jeunes : Angers a dû revoir ses pratiques pour mieux protéger ses pépites.

Loan Merrifield, pari gagnant pour le FCN

Ce qui ressort de cette affaire, c’est l’impact stratégique : suite au départ de Merrifield, Angers a été contraint “de faire évoluer sa politique contractuelle avec ses jeunes”, comme le rapporte OF dans un article. Concrètement, le SCO semble vouloir instaurer des garanties plus solides dès les niveaux de formation : proposer des pré-contrats, sécuriser la montée des espoirs ou encore réfléchir à des contreparties en cas de départ précoce vers un autre club professionnel.

Du côté de Nantes, l’arrivée de Loan Merrifield est clairement un pari gagnant. En 2025, il est déjà un élément régulier des U19, apportant sa vitesse et sa maturité sur le front de l’attaque. Son profil semble confirmer que les Canaris ne sont pas seulement en train de recruter un espoir, mais une pièce importante de leur académie.

Un enjeu majeur pour les clubs

Cette situation reflète un enjeu plus large dans le football français : comment les clubs “moyens” comme Angers peuvent concilier formation de talents et risques de les voir partir sans compensation ? Le cas Merrifield montre que la formation doit être pensée non seulement pour développer des joueurs, mais aussi pour les valoriser correctement, même à un très jeune âge.

Loan Merrifield, par son talent, n’a pas seulement enrichi le FC Nantes : il a déclenché une remise à plat chez son ancien club, poussant Angers à moderniser sa politique de formation. À 16 ans, il est déjà au cœur d’un tournant stratégique, bien au-delà des terrains de football.

