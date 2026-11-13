FC Nantes : une cascade de jeunes lancés par Poirier en Coupe de France ?

Devant les nombreuses absences au sein du FC Nantes, Grégory Poirier pourrait être contraint de lancer plusieurs jeunes au 7e tour de la Coupe de France (dimanche, 14h).

Le FC Nantes se prépare à une entrée en lice particulièrement compliquée en Coupe de France. Dimanche, à 14h, les Canaris défieront le Stade Castelbourgeois, pensionnaire de Régional 1, au stade municipal de Vitré. Mais Grégory Poirier devra composer avec un groupe fortement diminué. Et cette cascade d’absences pourrait bien offrir une occasion à plusieurs jeunes du club.

L’effectif du FC Nantes décimé avant le 7e tour

La situation est préoccupante pour le staff du FC Nantes. Trois joueurs sont déjà indisponibles sur blessure : Alexis Mirbach, Tylel Tati et Saïdou Sow. À cela s’ajoutent plusieurs départs en sélection. Fodé Doucouré, Sékou Doucouré, Moustapha Dabo, Tom Raiani et Loan Merrifield sont notamment concernés. Dehmaine Tabibou figure également parmi les joueurs retenus avec une sélection.

Le problème pourrait encore s’aggraver. Ryad Hachem et Thomas Robinet se dirigeraient vers un forfait. Le premier souffre des adducteurs, tandis que le second a été touché aux ischio-jambiers lors de la rencontre face à Pau. Leur absence à l’entraînement collectif a renforcé les inquiétudes autour de leur disponibilité.

Grégory Poirier devrait en dire davantage lors de la conférence de presse d’avant-match. Mais le technicien sait déjà qu’il devra trouver des solutions pour présenter une équipe compétitive malgré les nombreuses défections.

Doucouré, Dago, Foucan… les jeunes en embuscade

Dans ce contexte, plusieurs jeunes du FC Nantes pourraient profiter de la situation. Si Moustapha Dabo, Loan Merrifield et Tom Raiani sont retenus en sélection, d’autres éléments restent susceptibles d’être sollicités par le staff nantais.

Les noms de Doucouré, Dago, Foucan, Gauthier, Camara et Klauss ressortent notamment parmi les profils qui pourraient intégrer le groupe. Une opportunité intéressante pour ces jeunes, qui pourraient découvrir une compétition à élimination directe et tenter de marquer des points auprès de leur entraîneur.

Pour le FC Nantes, l’enjeu dépasse toutefois la simple possibilité de donner du temps de jeu à ses espoirs. Il faudra trouver le bon équilibre entre jeunesse et expérience pour éviter le piège d’une rencontre qui, sur le papier, semble largement à la portée des Canaris.