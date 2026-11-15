FC Nantes : énorme désillusion dans le onze de Poirier contre le Stade Castelbourgeois !

La composition probable du FC Nantes pour le 7e tour de Coupe de France contre le Stade Castelbourgeois (14h) est connue.

Le Stade Castelbourgeois s’apprête à vivre un moment historique. Dimanche 15 novembre à 14 heures, le club de Régional 1 disputera le 7e tour de la Coupe de France face au FC Nantes, sur la pelouse de Vitré. Pour cette formation amateur, l’affiche représente évidemment un rendez-vous exceptionnel. Mais du côté nantais, pas question de transformer cette rencontre en simple formalité.

Pas de cadeau pour les jeunes du FC Nantes !

Grégory Poirier veut éviter le piège de la Coupe de France. Et pour y parvenir, l’entraîneur devrait miser sur une ossature particulièrement solide, avec plusieurs joueurs habitués aux exigences du haut niveau. Selon Ouest-France, les Canaris devraient ainsi se rapprocher d’un onze titulaire plutôt que d’une équipe largement remaniée. C’est probablement le choix qui risque de faire parler chez les supporters du FC Nantes.

Alors que beaucoup espéraient profiter de cette rencontre pour découvrir plusieurs jeunes talents et offrir du temps de jeu aux éléments moins utilisés, la tendance serait finalement à la prudence. La composition probable annoncée donne le ton : Dupé garderait les buts, tandis que Guilbert, Perrin et Amian formeraient la défense. Dans l’entrejeu, Centonze, Younoussa, Sissoko et Leroux devraient être associés. Enfin, le secteur offensif pourrait être confié à Cafaro, Corredor et Ganago. certainement le match de sa saison.

Le FC Nantes n’a pas le droit à l’erreur

Un onze qui ressemble davantage à une équipe compétitive qu’à une formation expérimentale. Le message est clair : le FC Nantes veut faire respecter la hiérarchie et éviter toute mauvaise surprise face à un adversaire qui jouera Sur le papier, l’écart entre les deux formations est considérable. Mais la Coupe de France a suffisamment démontré que les différences de niveau ne garantissent jamais une qualification. Devant son public et porté par l’événement, le Stade Castelbourgeois aura forcément envie de créer l’exploit.

Pour les Canaris, l’objectif sera donc de prendre rapidement le contrôle de la rencontre, de faire parler leur expérience et surtout de décrocher leur qualification sans trembler. Reste une question : ce choix de privilégier les cadres sera-t-il payant ? Une chose est certaine, les supporters qui espéraient voir une large revue d’effectif et plusieurs jeunes joueurs devront probablement patienter. Pour ce déplacement, Grégory Poirier semble avoir choisi la sécurité plutôt que l’expérimentation.