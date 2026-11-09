ASSE : un nouveau numéro 9 bientôt testé par Cathro ?

L’ASSE a conforté son fauteuil de leader en dominant Laval (2-0), samedi soir à Geoffroy-Guichard. Mais malgré ce succès, les Verts peinent toujours à convaincre dans le jeu. Et si Ian Cathro profitait de la Coupe de France pour tester une nouvelle solution offensive ? Avec la réserve, Lamine Sonko n’en finit plus d’impressionner…

L’essentiel est assuré. Une semaine après la gifle reçue à Guingamp (0-3), l’ASSE a retrouvé le chemin de la victoire en disposant de Laval (2-0). Irvin Cardona, juste avant la pause, puis Lucas Breum, dès le retour des vestiaires, ont permis aux Verts de faire la différence. Un succès logique face à la lanterne rouge, mais une prestation qui a encore laissé les supporters stéphanois sur leur faim.

Car si les hommes de Ian Cathro dominent la Ligue 2, leur animation offensive manque toujours de fluidité. Les Verts possèdent des individualités capables de faire basculer une rencontre, mais ils peinent parfois à peser dans la surface adverse. Et l’absence d’un véritable avant-centre puissant, capable de fixer les défenseurs et de servir de point d’appui, se fait sentir.

Un profil que l’entraîneur écossais pourrait pourtant trouver à L’Étrat. Son nom ? Lamine Sonko.

Sonko enchaîne les buts avec la réserve !

Arrivé cet été en provenance de Jura Sud, l’attaquant sénégalais de 22 ans réalise des débuts particulièrement prometteurs sous les ordres de Sylvain Gibert. Formé à l’Académie Sacré-Cœur de Dakar, passé par des essais infructueux à Lyon et Annecy, Sonko a trouvé à Saint-Étienne un environnement propice à son épanouissement.

Et il ne perd pas de temps ! Déjà buteur contre Rousset, puis face à Espaly lors du succès stéphanois (3-0), le Sénégalais a encore frappé ce samedi sur la pelouse de l’ES Cannet-Rocheville. Et de quelle manière !

Entré en jeu alors que les Verts étaient menés depuis la 56e minute, Sonko a complètement renversé la rencontre. D’abord en égalisant à la 86e minute, puis en inscrivant le but de la victoire quatre minutes plus tard (2-1). Un doublé décisif qui confirme son excellente dynamique.

Puissant, rapide, généreux dans les efforts, Sonko possède des qualités qui pourraient intéresser Cathro. Véritable numéro 9, capable de jouer dos au but, de fixer une défense et d’attaquer la profondeur, il offre un registre différent des attaquants actuellement utilisés chez les professionnels. Son intégration express et le brassard de capitaine qui lui a été confié témoignent également de son état d’esprit.

Une occasion en or contre Rumilly-Vallières ?

Sonko n’est d’ailleurs pas totalement inconnu du staff professionnel. Il avait déjà participé à la rencontre amicale face au FC Sion lors de la dernière trêve internationale. Et une nouvelle opportunité pourrait rapidement se présenter.

Dimanche prochain, l’ASSE entrera en lice en Coupe de France face au GFA Rumilly-Vallières. Une rencontre programmée en pleine trêve internationale, qui privera Ian Cathro de plusieurs éléments offensifs. Irvin Cardona rejoindra Malte, Zuriko Davitashvili la Géorgie et le jeune Marten-Chris Paalberg l’Estonie.

Avec Thierno Ballo et Joshua Duffus parmi les solutions disponibles, Cathro pourrait être tenté de compléter son groupe en puisant dans la réserve. Et difficile, dans ces conditions, de ne pas penser à Sonko.

Bien sûr, briller en National 2 ne garantit rien à l’échelon supérieur. Mais à 22 ans, le Sénégalais possède déjà des arguments intéressants. Sa puissance, son efficacité et sa confiance actuelle plaident en sa faveur.