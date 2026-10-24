Pronostic OM – Le Havre (25/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la huitième journée de Ligue 1 entre l’OM et le Havre, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Restant sur deux victoires consécutives en championnat, l’Olympique de Marseille reçoit ce dimanche (17h15) Le Havre, pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Les hommes de Bruno Genesio tenteront de signer la passe de trois devant leur public afin de poursuivre leur remontée au classement.

Ligue 1 – OM vs Le Havre

Dimanche 25 octobre 2026 · 17h15 · CEPAC Vélodrome

OM : confirmer son renouveau et poursuivre sa remontée au classement

Après un début de saison particulièrement compliqué, l’Olympique de Marseille semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière en championnat. Longtemps englués dans le bas du classement après avoir concédé quatre défaites consécutives entre la deuxième et la cinquième journée, les Phocéens ont parfaitement réagi au retour de la trêve internationale. Une réaction attendue pour une formation qui ambitionne de retrouver les premières places de Ligue 1.

Les hommes de Bruno Genesio ont d’abord renoué avec la victoire sur la pelouse de Troyes (0-2), avant de confirmer leur regain de forme dimanche dernier en s’imposant largement sur le terrain du SCO d’Angers (2-5). Deux succès à l’extérieur qui ont permis aux Marseillais de retrouver de la confiance, mais également de remonter à la neuvième place du classement, à seulement cinq points du leader.

La dernière prestation de l’OM en championnat a notamment été particulièrement encourageante sur le plan offensif. Malgré l’ouverture du score angevine, les Olympiens ont rapidement renversé la situation grâce à des réalisations d’Himad Abdelli, Kamissoko, Amine Gouiri, Amine Harit et Igor Paixão. Avec sept buts inscrits lors de leurs deux dernières sorties en Ligue 1, les Marseillais semblent avoir retrouvé une efficacité offensive qui leur avait cruellement fait défaut en début de saison.

Ce retour en forme s’explique notamment par la montée en puissance de plusieurs individualités. Repositionné dans un rôle plus offensif, Himad Abdelli a montré qu’il pouvait apporter une véritable valeur ajoutée dans les derniers mètres, tandis qu’Amine Gouiri a retrouvé le chemin des filets contre Angers. Timothy Weah s’est également illustré avec deux passes décisives, confirmant son importance dans le dispositif de Bruno Genesio.

Pour autant, tout n’est pas encore parfait du côté de Marseille. Malgré leurs deux victoires consécutives, les Phocéens ont encaissé trois buts lors de ces deux rencontres, preuve que certains ajustements restent nécessaires sur le plan défensif. Le staff olympien devra également gérer l’enchaînement des matchs, puisque l’OM se déplaçait jeudi en Autriche pour affronter le Sturm Graz en Ligue Europa.

Seulement trois jours après cette rencontre européenne, les Marseillais devront donc retrouver suffisamment de fraîcheur physique pour confirmer leur embellie. Face à la lanterne rouge du championnat, l’OM partira néanmoins avec les faveurs des pronostics. Devant son public, le club phocéen aura une belle occasion de décrocher une troisième victoire consécutive en Ligue 1 et de poursuivre son opération remontée.

Le Havre : décrocher enfin une première victoire cette saison

De son côté, Le Havre connaît un début de saison 2026-2027 particulièrement difficile. Après sept journées de championnat, le club normand occupe la dernière place du classement avec seulement deux points au compteur. Une situation déjà préoccupante pour les Ciel et Marine, qui accusent cinq longueurs de retard sur le premier non-relégable et doivent rapidement réagir pour ne pas se laisser distancer dans la course au maintien.

Le HAC est d’ailleurs la seule formation de Ligue 1 à ne pas avoir encore remporté le moindre match cette saison. Avec deux matchs nuls et cinq défaites, les Havrais peinent à trouver les solutions pour inverser cette mauvaise dynamique. Leur dernier point remonte au 12 septembre dernier, lors d’un match nul à domicile contre Angers (0-0).

Depuis cette rencontre, les Normands ont enchaîné trois défaites consécutives, face à Toulouse (3-2), Lille (1-0), puis Auxerre (1-3) lors de la précédente journée. Une série inquiétante, d’autant que Le Havre a systématiquement concédé l’ouverture du score au cours de ces trois rencontres. Les Ciel et Marine se retrouvent ainsi régulièrement contraints de courir après le résultat, sans parvenir à inverser la tendance.

Les difficultés havraises sont également particulièrement visibles sur le plan offensif. Avec seulement cinq buts inscrits en sept journées, le HAC possède la plus mauvaise attaque du championnat. Un manque d’efficacité qui pèse lourdement sur les résultats du club normand, incapable de concrétiser suffisamment ses occasions pour espérer rivaliser avec ses adversaires.

Défensivement, Le Havre éprouve également des difficultés à contenir les offensives adverses. Les trois buts encaissés contre Auxerre lors de la dernière journée ont une nouvelle fois mis en évidence certaines fragilités, notamment dans la gestion des transitions et la protection de la surface de réparation. Des lacunes qui pourraient coûter cher face à une équipe marseillaise qui vient d’inscrire sept buts en deux matchs de championnat.

Le déplacement au Vélodrome s’annonce donc particulièrement compliqué pour les Havrais. Face à un OM en pleine confiance en Ligue 1, les Normands devront faire preuve d’une grande discipline collective et se montrer beaucoup plus efficaces dans les deux surfaces. Ils pourraient néanmoins tenter de profiter de la fatigue accumulée par les Olympiens sur la scène européenne pour créer la surprise et décrocher enfin leur premier succès de la saison.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre l’Olympique de Marseille et Le Havre ont très largement tourné à l’avantage des Phocéens. L’OM a remporté les six derniers affrontements entre les deux formations en Ligue 1, confirmant sa supériorité face au club normand ces dernières saisons.

Lors de l’exercice précédent, les Marseillais s’étaient notamment imposés à deux reprises contre les Havrais, avec une large victoire au Vélodrome (6-2) en octobre 2025, avant un nouveau succès en Normandie (0-1) en mai 2026.

Les confrontations disputées à Marseille ont d’ailleurs souvent été particulièrement compliquées pour Le Havre. Avant leur victoire 6-2 la saison dernière, les Olympiens avaient déjà largement dominé les Normands au Vélodrome (5-1) en janvier 2025 et (3-0) en octobre 2023.

Cette domination historique récente constitue un argument supplémentaire en faveur des hommes de Bruno Genesio. Pour autant, les Marseillais devront éviter tout excès de confiance face à une équipe havraise qui n’aura rien à perdre et qui cherchera à mettre fin à sa longue série sans victoire.

Les compos probables

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Kamissoko ou Nnadi, Höjbjerg – Harit, Abdelli, Paixão – Gouiri.

Absent : Cornelius (blessé).

Incertain : Koum (malade).

La compo probable du Havre : Gallon – Ouziad, Seko, Touba, L. N’Diaye – R. Ndiaye, Ebonog, Richardson – Nakamura, Maja, Samatta.

Absents : Mpasi, Zagadou, Mambimbi, Pembélé, Jelert (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Igor Paixão (OM) : L’ailier brésilien semble progressivement monter en puissance sous les ordres de Bruno Genesio. Buteur dimanche dernier lors de la large victoire de l’OM sur la pelouse d’Angers (2-5), l’ancien joueur du Feyenoord a confirmé ses qualités de percussion et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres. Grâce à sa vitesse, sa technique et son explosivité, Paixão pourrait poser de sérieux problèmes à une défense havraise en difficulté depuis le début de la saison. Face à la lanterne rouge du championnat, le Brésilien aura une belle occasion de confirmer son regain de forme.

Ally Samatta (Le Havre) : L’international tanzanien est l’un des principaux atouts offensifs du club normand. Auteur de deux buts en sept journées de Ligue 1, l’ancien attaquant d’Aston Villa et de Fenerbahçe s’est imposé comme un titulaire incontournable depuis le début de la saison. Malgré les difficultés rencontrées par son équipe, Samatta reste capable de faire la différence grâce à son expérience, sa puissance physique et son sens du placement. Face à une défense marseillaise qui a parfois montré des signes de fébrilité, il pourrait profiter des rares occasions havraises pour tenter de trouver le chemin des filets.

Notre pronostic pour OM – Le Havre

Cette rencontre entre l’Olympique de Marseille et Le Havre semble particulièrement déséquilibrée sur le papier. Après un début de saison très compliqué, les Phocéens ont retrouvé des couleurs en championnat et restent sur deux victoires consécutives face à Troyes (0-2), puis Angers (2-5). Une dynamique encourageante qui contraste avec celle des Havrais, toujours derniers de Ligue 1 et à la recherche de leur premier succès de la saison.

Offensivement, les Marseillais ont notamment retrouvé de l’efficacité, avec sept buts inscrits lors de leurs deux dernières rencontres de championnat. La montée en puissance d’Amine Gouiri, d’Himad Abdelli ou encore d’Igor Paixão offre désormais davantage de solutions à Bruno Genesio. Face à une défense havraise qui vient d’encaisser trois buts contre Auxerre, les Olympiens devraient avoir plusieurs occasions de faire la différence.

En face, Le Havre traverse une période particulièrement délicate. Avec seulement deux points pris en sept journées et cinq buts marqués, les Normands affichent des statistiques inquiétantes. Leur manque de réalisme offensif pourrait notamment leur poser problème face à un OM qui devrait chercher à rapidement prendre le contrôle de la rencontre.

Les Havrais pourraient néanmoins profiter de la fatigue accumulée par les Marseillais après leur déplacement européen sur la pelouse du Sturm Graz jeudi. L’enchaînement des rencontres pourrait pousser Bruno Genesio à procéder à quelques changements dans son onze de départ, ce qui pourrait offrir certaines opportunités aux visiteurs.

Malgré cet élément, l’avantage semble nettement pencher en faveur de l’OM. Les Phocéens possèdent un effectif de meilleure qualité, évoluent devant leur public et restent sur six victoires consécutives face au HAC. Autant d’arguments qui font des Marseillais les grands favoris de cette confrontation.

Les cotes d’OM – Le Havre

Pari Cote Victoire de l’OM 1,56 Match nul 4,30 Victoire du Havre 5,00

Notre pronostic : victoire de l’OM, cotée à 1,56.

Nous misons sur une victoire de l’Olympique de Marseille devant son public. Après avoir retrouvé de la confiance grâce à leurs deux derniers succès en championnat, les hommes de Bruno Genesio devraient chercher à imposer leur rythme dès les premières minutes. Face à une équipe havraise en grande difficulté, les Phocéens possèdent suffisamment d’arguments offensifs pour prendre rapidement l’avantage.

Le Havre pourrait néanmoins tenter de résister en adoptant une organisation défensive compacte et en exploitant les espaces laissés par les Marseillais. Mais le manque d’efficacité des Normands depuis le début de la saison, associé à leurs difficultés défensives, risque de compliquer considérablement leur tâche.

Nous imaginons donc une rencontre largement dominée par l’OM, qui pourrait faire la différence grâce à la qualité de ses individualités offensives. Malgré la fatigue liée à son déplacement européen, Marseille devrait disposer des ressources nécessaires pour décrocher un troisième succès consécutif en Ligue 1 et poursuivre sa remontée au classement.

Notre score : OM 3-0 Le Havre.