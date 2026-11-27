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Voici les chiffres clés du match de la 12e journée de Ligue 1 entre Le Mans et le LOSC : classement, forme, confrontations et cotes. Le pronostic de la rédaction sera ajouté avant la rencontre.

Le Mans reçoit le LOSC ce samedi 28 novembre 2026 à 20h45, un match entre le 13e (11 pts) et le 3e (21 pts) du championnat.

Ligue 1 – Le Mans vs LOSC

Samedi 28 novembre 2026 · 20h45 · MMArena

Le Mans : 13e de Ligue 1

Après 11 journées, Le Mans occupe la 13e place de Ligue 1 avec 11 points (2 victoires, 5 nuls, 4 défaites). Le Mans a marqué 15 buts et en a encaissé 21 (différence de buts : -6).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites — victoire à l’OM (3-2), nul contre l’AS Monaco (1-1), défaite à Troyes (0-2), nul à Auxerre (1-1), défaite contre Toulouse (0-3).

LOSC : 3e de Ligue 1

Après 11 journées, le LOSC occupe la 3e place de Ligue 1 avec 21 points (6 victoires, 3 nuls, 2 défaites). Le LOSC a marqué 14 buts et en a encaissé 8 (différence de buts : +6).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite — défaite contre l’OL (0-1), victoire au Stade Rennais (2-1), victoire contre le RC Lens (1-0), nul à l’AS Monaco (1-1), nul contre Brest (1-1).

Les confrontations entre les deux équipes

Pas de confrontation récente entre les deux équipes dans nos données.

Les meilleurs buteurs

Le Mans FCLouis Mafouta Buts 5 Matchs 11 Buts / match 0,45 Passes déc. 0 1 sur penalty · +1 but cette semaine LOSCOlivier Giroud Buts 3 Matchs 11 Buts / match 0,27 Passes déc. 2 1 sur penalty · Pas de but cette semaine Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable du Mans : Kocik – Bamba, Yohou, Voyer – Buades, Vercruysse, Bretelle, Rabillard, Calodat – Gueye, Mafouta.

Absents : Bourabaa, Rossignol, Sidibé (reprise).

La compo probable du LOSC : Özer – Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud – Mukau, Bentaleb, André – E. Mbappé, Ueda, Diaoune.

Absents : Igamane (reprise), Santos, Nianzou (blessés).

Notre pronostic pour Le Mans – LOSC

Le pronostic de la rédaction sera publié avant le coup d’envoi.

Les cotes de Le Mans – LOSC

Pari Cote Victoire de Le Mans 3,45 Match nul 3,20 Victoire du LOSC 1,97

Notre pronostic : match nul entre Le Mans et le LOSC, côté à 3,20

Fort de son succès sur la pelouse de l’OM (2-3) le week-end dernier, Le Mans aborde cette rencontre avec le plein de confiance. De son côté, le LOSC, troisième de Ligue 1, reste sur une défaite face à l’OL (0-1) et pourrait manquer de fraîcheur physique après son match de Ligue des Champions en milieu de semaine. Si les Dogues partent favoris sur le papier, les Manceaux ont les arguments pour les accrocher devant leur public. Nous misons donc sur un match nul entre Le Mans et le LOSC.

Notre score : Le Mans 1-1 LOSC