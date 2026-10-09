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FRANCE

PSG : deux absents confirmés avant Le Mans, Luis Enrique va faire tourner

Par Bastien Aubert - 9 Oct 2026, 13:05
Luis Enrique (PSG)

Après la trêve internationale, le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception du Mans. Luis Enrique veut enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat, mais il devra composer avec plusieurs absences.

Le PSG reprend du service après trois semaines de pause internationale. Face au Mans, Paris veut poursuivre sur sa lancée et remonter au classement. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de préserver certains cadres, mais le point médical du club révèle également deux situations à surveiller.

Dembélé et Nuno Mendes laissés au repos

Luis Enrique a choisi de ne pas solliciter Ousmane Dembélé et Nuno Mendes pour cette rencontre. Une décision qui ressemble à une gestion de l’effectif après la trêve, alors que le calendrier parisien va rapidement s’intensifier.

L’entraîneur espagnol devra donc réorganiser son équipe, notamment sur le côté gauche de la défense et dans le secteur offensif. Cette rotation pourrait aussi permettre à plusieurs joueurs de gagner du temps de jeu.

Mayulu toujours indisponible

Le PSG devra également se passer de Senny Mayulu. Le club a précisé que le jeune milieu de terrain resterait en soins ces prochains jours.

« Senny Mayulu restera en soins ces prochains jours », indique le point médical parisien.

L’indisponibilité du joueur de 20 ans est estimée à environ un mois. Son absence constitue une solution de moins dans la rotation de Luis Enrique, même si le staff parisien préfère manifestement prendre le temps nécessaire avant son retour.

Longoni poursuit son travail individuel

Autre situation signalée par le club : Alessandro Longoni effectue actuellement un travail individuel en salle.

Aucune précision supplémentaire n’a été communiquée sur la durée de cette situation. Le PSG reste donc prudent concernant son évolution.

Zaïre-Emery disponible

En revanche, Warren Zaïre-Emery figure parmi les joueurs disponibles. Bien qu’il ait été blessé avec l’équipe de France, le milieu parisien ne figure pas dans le point médical du club.

Sa présence offre ainsi une option supplémentaire à Luis Enrique pour cette reprise de la Ligue 1.

Paris veut enchaîner

Face au Mans, le PSG cherchera à confirmer sa dynamique et à poursuivre sa remontée au classement. Malgré les absences et les choix de rotation, Luis Enrique dispose encore de plusieurs solutions pour composer son onze.

Reste à savoir si les joueurs ménagés pourront retrouver leur place dès la prochaine échéance. Pour Mayulu, en revanche, il faudra patienter encore plusieurs semaines avant d’envisager un retour.

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