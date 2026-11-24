Frenkie De Jong place aujourd’hui le PSG au-dessus de la concurrence en Ligue des Champions. Le milieu du FC Barcelone n’abdique pas pour autant et fixe un objectif particulièrement ambitieux aux Blaugrana d’ici à la fin de la saison.

De Jong désigne clairement le PSG

Frenkie De Jong n’a pas cherché à esquiver au moment de désigner le favori de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse, le milieu néerlandais a accordé ce statut au PSG, en s’appuyant d’abord sur les résultats récents du club de la capitale.

« Pour l’instant, je pense que le PSG est le favori parce qu’ils ont gagné les deux dernières éditions », a expliqué le joueur du FC Barcelone dans une réaction relayée par Actu Foot. Un verdict qui traduit le respect inspiré par Paris sur la scène européenne.

Le milieu de terrain ne se fonde d’ailleurs pas uniquement sur le palmarès parisien. Il rappelle également que les Blaugrana ont déjà pu mesurer cette saison l’écart qui les sépare du PSG : « Ils nous ont battus cette saison. »

Le Barça refuse de s’avouer vaincu

Malgré ce constat sans détour, De Jong ne considère pas que la hiérarchie est définitivement figée. Son message sert aussi à piquer l’orgueil du vestiaire catalan. Le Barça sait où il doit progresser pour pouvoir regarder le tenant du titre dans les yeux lorsque les matches décisifs arriveront.

Frenkie De Jong voit le PSG favori en Ligue des Champions après ses deux derniers titres et la victoire parisienne contre le Barça cette saison. Le Néerlandais veut toutefois que son équipe progresse pour inverser la hiérarchie. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2125264007472791858

« Pour nous, c’est donc important de progresser et, en fin de saison, de montrer que oui, nous sommes meilleurs », a poursuivi l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam. Une ambition assumée, mais accompagnée d’une exigence : le Barça devra franchir un cap avant de pouvoir revendiquer le statut de meilleure équipe européenne.

Un nouveau test pour les ambitions catalanes

Cette déclaration illustre la position actuelle du club catalan. Le prestige et l’ambition restent intacts, mais De Jong reconnaît que le PSG possède, pour l’heure, des arguments plus solides. La confrontation déjà disputée cette saison sert ainsi de référence au Néerlandais, autant que les deux sacres consécutifs des Parisiens.

Longtemps associé au club de la capitale sur le marché des transferts, le milieu de terrain avait déjà pris une décision claire concernant la suite de son aventure au Barça. Son discours confirme désormais son implication totale dans le projet blaugrana.

Paris installé dans un nouveau rôle

En désignant le PSG comme la référence à battre, De Jong mesure aussi le changement de dimension du club parisien. Paris n’est plus seulement présenté comme un candidat au trophée : ses résultats en font désormais l’équipe que ses rivaux veulent faire tomber.

Le Barça entend précisément endosser ce rôle de poursuivant ambitieux. La mission annoncée par De Jong est limpide : réduire l’écart au fil des prochains mois, puis apporter une réponse sur le terrain en fin de saison. Le Néerlandais reconnaît la supériorité parisienne du moment sans renoncer à la contester.