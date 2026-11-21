Hansi Flick avait écarté trois défenseurs proposés au FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Les raisons de ses vetos sur Alessandro Bastoni, Aymeric Laporte et Cristian Romero éclairent les exigences très précises du technicien allemand.

Flick avait déjà recalé Bastoni

On vous en parlait vendredi : le Barça cherche un renfort de premier plan en défense centrale, avec Alessandro Bastoni, Nico Schlotterbeck et Lisandro Martínez parmi les pistes évoquées. Le dossier de l’Italien comporte toutefois un sérieux paradoxe puisque Hansi Flick avait refusé son profil l’été dernier.

D’après les révélations de Fernando Polo, journaliste de Mundo Deportivo, l’entraîneur blaugrana estimait que Bastoni ne possédait pas suffisamment de vitesse pour évoluer dans son système. Flick était même satisfait par les solutions offertes par Gerard Martin, régulièrement utilisé dans l’axe malgré sa formation de latéral gauche.

Deco reste pourtant un grand admirateur du défenseur de l’Inter Milan. Le directeur sportif portugais voudrait donc vérifier avec son entraîneur s’il est possible de relancer cette piste, alors que Bastoni est sous contrat jusqu’en 2028 et discute parallèlement d’une prolongation avec le club lombard.

Deco est un immense admirateur d’Alessandro Bastoni. Le directeur sportif du Barça veut voir avec Hansi Flick si le club peut relancer le dossier du défenseur de l’Inter. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2123829633623736518

Laporte et Romero écartés pour deux autres raisons

Bastoni n’est pas le seul défenseur à avoir été retoqué. Comme le rapporte Top Mercato, Aymeric Laporte et Cristian Romero avaient également été proposés au FC Barcelone durant l’été, sans obtenir le feu vert de Flick.

Pour Laporte, les décideurs catalans ne souhaitaient pas se baser uniquement sur ses performances pendant la Coupe du monde. Le Barça doutait de la capacité de l’international espagnol à maintenir ce niveau sur la durée. Le cas Romero était différent : le défenseur argentin de Tottenham n’étant pas gaucher, son profil ne répondait pas à la priorité fixée par l’entraîneur allemand pour équilibrer son axe.

Gvardiol reste le profil idéal

Le défenseur qui avait réellement convaincu Flick se nommait Josko Gvardiol. Sa qualité de relance, son pied gauche et sa capacité à défendre loin de son but correspondaient davantage aux attentes du technicien. Mais arracher l’international croate à Manchester City était considéré comme trop difficile, ce qui explique en partie l’absence de recrue dans ce secteur l’été dernier.

La problématique devrait rester identique lors du prochain mercato. Malgré la volonté du Barça de renforcer sa défense, son budget demeure serré et Flick ne semble pas disposé à valider un profil par défaut. La possible relance du dossier Bastoni dira donc si l’Allemand a revu son jugement ou si Deco devra encore explorer d’autres pistes.