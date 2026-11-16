FC Barcelone : des bonnes et des mauvaises nouvelles pour Hansi Flick !

La trêve internationale laisse un goût amer au FC Barcelone ! Alors que le retour de Rodri se précise enfin, Hansi Flick doit faire face à une nouvelle inquiétude de taille. Touché avec la sélection espagnole face à l’Angleterre, Pau Cubarsí a été contraint de quitter ses partenaires prématurément. Un nouveau coup dur potentiel pour une défense blaugrana déjà fragilisée par les blessures.

Les mauvaises nouvelles continuent de s’accumuler dans le secteur défensif du FC Barcelone. Alors que Hansi Flick espérait profiter de la trêve internationale pour récupérer plusieurs joueurs, le technicien allemand pourrait finalement devoir composer avec un nouveau forfait important.

Ce dimanche, lors de la défaite de l’Espagne face à l’Angleterre (2-3) en Ligue des Nations, Pau Cubarsí n’a disputé qu’une seule période. Titularisé par Luis de la Fuente, le jeune défenseur central a vécu une soirée compliquée, notamment en provoquant le penalty transformé par Harry Kane avant la pause.

Mais c’est surtout son état physique qui inquiète désormais en Catalogne.

Gros coup dur pour Cubarsí, Flick retient son souffle !

Selon les informations du quotidien Sport, relayées par Foot Mercato, Pau Cubarsí a reçu un coup qui lui a occasionné une gêne à la hanche. Par précaution, Luis de la Fuente a préféré le remplacer dès la mi-temps par Dean Huijsen, afin de ne prendre aucun risque.

Une sortie prématurée qui tombe particulièrement mal pour le FC Barcelone. Avec 1 142 minutes disputées depuis le début de la saison, Cubarsí est le défenseur le plus utilisé par Hansi Flick. Sa régularité et son importance dans le dispositif blaugrana en font un élément difficilement remplaçable.

Le jeune international espagnol devra passer des examens complémentaires pour déterminer la gravité de son problème physique. Pour l’heure, aucune blessure sérieuse n’a été confirmée, mais son état suscite logiquement de l’inquiétude.

D’autant que le Barça a déjà dû composer avec plusieurs absences en défense. Si Andreas Christensen et Eric García sont récemment revenus à disposition, Jules Koundé est toujours attendu.

La perspective d’une indisponibilité prolongée de Cubarsí pourrait même relancer la réflexion des dirigeants catalans autour d’un renfort défensif lors du mercato hivernal.

Rodri attendu le 2 décembre, une excellente nouvelle pour le Barça !

Heureusement pour Hansi Flick, une bonne nouvelle vient contrebalancer cette inquiétude. Le retour de Rodri se précise enfin !

Absent depuis sa blessure contractée face à Aston Villa au début du mois de novembre, le milieu de terrain espagnol se rapproche d’un retour à la compétition.

Toujours selon Sport, Rodri pourrait retrouver les terrains dès le 2 décembre, à l’occasion de la réception de l’Atlético de Madrid au Camp Nou. Une affiche importante dans la course aux premières places de Liga, pour laquelle Flick espère récupérer son milieu de terrain.

Si ce calendrier se confirme, l’international espagnol aura manqué environ un mois de compétition. Son retour constituerait un renfort précieux pour l’entrejeu catalan, notamment dans la maîtrise du ballon et l’équilibre collectif.

Reste à savoir si le staff médical donnera son feu vert pour cette rencontre.

Pour Hansi Flick, les prochaines semaines s’annoncent donc particulièrement délicates. Entre l’incertitude entourant Pau Cubarsí et le retour espéré de Rodri, l’entraîneur allemand va devoir jongler avec les états de forme de ses joueurs.

Une chose est sûre : si le retour de Rodri offre une perspective encourageante, une éventuelle absence prolongée de Cubarsí serait un véritable casse-tête pour le Barça.