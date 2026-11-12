FC Barcelone : nouvelle polémique avec la blessure de Yamal 

Blessé lors de la victoire du FC Barcelone Madrid dimanche en Liga (2-1), Lamine Yamal (19 ans) va mieux.

La polémique autour de Lamine Yamal n’a pas fini de faire parler en Espagne. Touché au genou droit après la victoire du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid (2-1), l’ailier de 19 ans va mieux. Luis de la Fuente s’est montré optimiste concernant la présence de son jeune talent face à l’Angleterre, dimanche, en Ligue des nations.

Après avoir échangé avec le joueur, il a confirmé que sa récupération évoluait favorablement. L’objectif est désormais de le retrouver avec la Roja vendredi, à condition que son état physique le permette. Sa participation au prochain match n’est toutefois pas encore officiellement garantie.

De la Fuente répond aux critiques sur l’absence de Yamal

Si l’état de santé de Lamine Yamal rassure, c’est surtout la gestion de son forfait qui a alimenté les discussions ces derniers jours. Certains commentaires ont laissé entendre que le Barcelonais bénéficiait d’un traitement particulier au sein de la sélection espagnole. Une lecture que Luis de la Fuente a fermement rejetée.

Le technicien a expliqué avoir préféré éviter à son joueur un déplacement à Prague, afin qu’il puisse poursuivre sa récupération à Barcelone et travailler avec son club. Il assure que cette décision aurait été prise pour n’importe quel autre international. « Parler sans savoir, c’est ce qu’il y a de plus triste et lamentable dans la vie », a notamment lancé le sélectionneur, visiblement agacé par les commentaires autour de cette absence. Il a également précisé avoir échangé avec Yamal et constaté une évolution positive de son état.

L’Angleterre en ligne de mire

Le forfait contre la République tchèque ne signifie donc pas nécessairement que Lamine Yamal manquera tout le rassemblement. L’Espagne espère récupérer son ailier avant la rencontre face à l’Angleterre, programmée dimanche. Le rendez-vous de vendredi sera déterminant pour la suite. Le joueur devra être suffisamment rétabli pour rejoindre le groupe et envisager une participation au choc.

En attendant, Luis de la Fuente refuse de prendre le moindre risque avec sa pépite. Au FC Barcelone, cette évolution est évidemment suivie de près. Après les interrogations suscitées par son absence, le dossier semble s’éclaircir : le choix de le laisser récupérer à Barcelone aurait été motivé par des considérations médicales, et non par un quelconque privilège accordé à la star catalane.

🚨 Luis DE LA FUENTE répond aux interrogations sur la blessure de Lamine YAMAL et son absence face à la Tchéquie 🇪🇸🤕 👇 :



🗣️ « PARLER SANS SAVOIR, c’est ce qu’il y a de PLUS TRISTE ET LAMENTABLE dans la vie. Je suis là pour apporter des éclaircissements.



Lamine s’est blessé… — Actu Foot (@ActuFoot_) November 11, 2026