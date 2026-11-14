Real Madrid, FC Barcelone : Vinícius brille, mais le Brésil paie cher sa soirée

Auteur d’un doublé face au Japon, Vinícius Júnior a retrouvé le chemin des filets après cinq matchs de disette. Ses deux frappes n’ont toutefois pas empêché la défaite du Brésil (3-2), tandis que Raphinha et Carlo Ancelotti ont été expulsés en fin de rencontre.

Vinícius met fin à cinq matchs de disette

Après deux rencontres disputées en Australie et une victoire en Inde, le Brésil avait mis le cap sur Singapour pour poursuivre sa tournée amicale. Carlo Ancelotti en a profité pour aligner un onze inédit face au Japon, avec notamment Pedro Morisco dans les buts, Jair Cunha en défense et André au milieu de terrain.

Devant, Vinícius Júnior était accompagné par Raphinha et Estevão. Menée 2-0 après seulement 19 minutes, la Seleção s’en est remise à l’ailier du Real Madrid. Muet depuis cinq matchs avec sa sélection, le Brésilien a réduit l’écart d’une frappe puissante en pleine lucarne, décochée de l’extérieur de la surface à la 33e minute.

Vinícius a ensuite récidivé à la 75e minute, encore depuis l’extérieur de la surface, pour remettre les deux équipes à égalité. Un réveil bienvenu pour le Madrilène, dont l’avenir au Real Madrid alimente régulièrement les discussions, mais insuffisant pour sauver le Brésil.

Le Japon punit les erreurs brésiliennes

Comme le rapporte Foot Mercato, Takefusa Kubo avait ouvert le score dès la 14e minute avant que Keito Nakamura, laissé libre à l’entrée de la surface, ne double la mise cinq minutes plus tard.

Revenu à 2-2 grâce à Vinícius, le Brésil a finalement craqué en fin de match. Bruno Guimarães a perdu le contrôle du ballon dans sa partie de terrain et Sakamoto en a profité pour inscrire le but de la victoire japonaise. Le VAR a validé la réalisation malgré un soupçon de faute sur l’ancien milieu de l’OL au départ de l’action.

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Raphinha expulsé, le Barça peut souffler

La fin de rencontre a également été marquée par une vive contestation brésilienne. Carlo Ancelotti et Raphinha ont tous les deux été expulsés. L’ailier du FC Barcelone avait auparavant cru obtenir un penalty à la 43e minute, puis demandé son remplacement à la 71e.

Cette exclusion l’empêchera de participer au dernier match amical de la Seleção face à Singapour. Une absence dont le Barça peut se satisfaire, son joueur étant ainsi préservé avant son retour en Catalogne. Pour Ancelotti, la satisfaction vient surtout du réveil de Vinícius, même si les nombreuses largesses défensives de son équipe ont fini par coûter la victoire.