L’ambiance se tend autour de Vinicius Junior au Real Madrid. Le Brésilien de 25 ans, jadis incontournable sous Ancelotti, voit aujourd’hui sa place sérieusement menacée. Sous les ordres de Xabi Alonso, le statut d’intouchable n’est plus d’actualité.

Une place de titulaire remise en cause par Xabi Alonso

Depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real, le vent a tourné pour Vinicius. Celui qui assurait jusque-là quasiment systématiquement une présence sur la pelouse est désormais poussé à batailler pour figurer dans le onze de départ. Un véritable changement d’ère qui accentue la pression autour du joueur.

Les choix sportifs relèvent désormais uniquement de l’entraîneur, sans interférences venues du dessus. La confiance totale affirmée dans la gestion d’Alonso renforce cette ligne dure : place au mérite, plus de privilège. Dans ce contexte, l’ailier brésilien doit cohabiter avec la montée en puissance de nouveaux concurrents et faire face à la dynamique collective, actuellement incarnée par des leaders tels que la forme actuelle de Kylian Mbappé en Liga avec le Real Madrid.

Le dossier de prolongation « bloqué »

Le malaise ne se limite pas au terrain. Une rencontre officielle a eu lieu tout récemment entre l’agent du joueur et les dirigeants madrilènes. Mais l’échange, loin d’apporter des réponses, a mis en lumière l’impasse contractuelle : la question d’une prolongation n’a même pas été abordée lors de cette réunion.

Le club, désormais droit dans ses bottes, pose un ultimatum limpide : soit Vinicius accepte les conditions posées, soit il devra se résoudre à un départ. Ce dossier qualifié de « bloqué » souligne la volonté de la direction de soutenir son entraîneur, sans céder à aucune pression, quelles que soient les réactions du clan brésilien.

Quel avenir pour Vinicius au Real ?

Dans ce contexte électrique, la suite pour Vinicius paraît plus floue que jamais. Les portes d’une prolongation ne sont pas fermées, mais tout dépend de l’acceptation stricte des conditions fixées par le club. Un message ferme, synonyme d’avertissement pour l’ensemble du vestiaire.

Le Real Madrid, en position de force, affiche sa volonté de préserver sa ligne sportive, peu importe le poids du joueur. Signe d’une nouvelle ère, où aucun statut n’est sacré, même pour l’un de ses symboles brésiliens. Reste à savoir si Vinicius saura rebondir ou si la page de son histoire madrilène s’apprête à être tournée. Le mercato à venir s’annonce déterminant pour sceller le sort de l’ailier brésilien dans la capitale espagnole.