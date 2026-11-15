FC Barcelone : coups durs en série pour Raphinha ! 

En pleine forme au FC Barcelone, Raphinha (29 ans) fait plus grise mine sous le maillot du Brésil.

Raphinha n’y arrive pas avec le Brésil. Malgré un superbe doublé de Vinicius Junior, la Seleção a fini par s’incliner face au Japon (3-2), ce samedi, au terme d’une rencontre particulièrement agitée.

Le Brésil refuse de libérer Raphinha, expulsé

Pour Raphinha, le scénario a été encore plus frustrant. L’ailier du FC Barcelone s’est illustré par de nombreuses contestations avant d’être expulsé après le coup de sifflet final. Un épisode qui a rapidement fait parler. Le Blaugrana a ensuite présenté ses excuses, tout en critiquant ouvertement les décisions arbitrales. Mais cette expulsion ne lui permettra pas de rentrer plus tôt en Catalogne.

Alors qu’il sera suspendu pour le prochain match amical du Brésil, Raphinha ne sera pas libéré par sa sélection. Rodrigo Caetano, directeur exécutif général des sélections de la Confédération brésilienne de football (CBF), a confirmé la décision en zone mixte. Le staff souhaite conserver l’ailier auprès du groupe, même s’il ne pourra pas participer à la prochaine rencontre.

Le FC Barcelone lésé par le règlement ?

« Il restera avec nous, cela n’a aucun sens (le libérer), c’est l’un de nos leaders. Nous verrons, calmement, qui représentera l’équipe de la meilleure façon possible lors du prochain match », a-t-il expliqué. Une décision qui risque de ne pas ravir le FC Barcelone.

Le club catalan devra patienter avant de récupérer l’un de ses joueurs majeurs, alors que Raphinha réalise une saison particulièrement convaincante en Espagne. Meilleur buteur de Liga, le Brésilien va donc rester en Asie avec ses coéquipiers, malgré son indisponibilité pour le prochain rendez-vous international. La bonne nouvelle, c’est qu’il est sûr de ne pas se blesser.

🚨 Expulsé face au Japon (2-3), RAPHINHA 🇧🇷 s’excuse pour son geste et charge l’arbitrage. 😤👇



🗣️ « Je veux d’abord m’excuser pour mon comportement, pour mon expulsion. Mais parfois, c’est difficile de se contrôler après autant d’erreurs de l’arbitre, à mon avis. (…)



Il y a… — Actu Foot (@ActuFoot_) November 14, 2026