Prêté par le FC Barcelone à Liverpool, Ronald Araujo a rapidement trouvé sa place sous les ordres d’Andoni Iraola. Les Reds envisagent déjà de le conserver, même si plusieurs éléments les poussent encore à la prudence.

Araujo a convaincu Liverpool

Après deux saisons délicates au FC Barcelone, Ronald Araujo semble avoir retrouvé de la continuité en Angleterre. Le défenseur uruguayen de 27 ans a disputé dix rencontres de Premier League depuis son arrivée à Liverpool, dont huit dans la peau d’un titulaire.

Son adaptation est d’autant plus appréciée qu’il n’a pas seulement évolué dans l’axe. En l’absence de Conor Bradley, Araujo a également comblé le vide au poste de latéral droit. Une polyvalence précieuse pour Andoni Iraola, qui l’a rapidement intégré à ses plans malgré les exigences tactiques de son équipe.

Ce rebond confirme sa découverte mouvementée du football anglais. Alors que son avenir paraissait encore incertain lors de son passage en Catalogne, le défenseur a désormais une vraie carte à jouer à Anfield.

Une option d’achat fixée à 56 M€

Selon Marca, Liverpool serait déjà satisfait du rendement d’Araujo et souhaiterait rendre son transfert définitif. Les Reds ne pourront toutefois activer l’option d’achat de 56 millions d’euros qu’au terme de la saison. Un détail contractuel également mis en avant par Top Mercato.

Le joueur serait heureux dans son nouvel environnement, mais la direction anglaise ne veut pas se précipiter. Liverpool entend notamment suivre son état physique et l’évolution de ses performances avant d’engager une telle somme. La prudence reste logique pour un élément dont les deux dernières saisons au Barça ont été moins régulières.

Le PSG s’intéresse à Alejandro Balde, peu utilisé au Barça cette saison. Le latéral pourrait être envisagé pour pallier la blessure de Nuno Mendes. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2122623280012292455

Le Barça face à un enjeu financier important

Pour le FC Barcelone, une vente à 56 millions d’euros constituerait une opération financière majeure. Le club catalan avait longtemps cherché la bonne méthode pour relancer Araujo, sans parvenir à lui redonner durablement son statut de cadre.

Liverpool aura de son côté besoin de renforcer sa défense centrale la saison prochaine, et peut-être aussi le couloir droit. La capacité de l’Uruguayen à couvrir ces deux postes plaide donc en faveur d’un transfert définitif. Une saison complète avec Iraola lui permettrait aussi de mieux maîtriser les principes de jeu du technicien espagnol.

Le classement final pourrait peser

La décision dépendra néanmoins des résultats obtenus par les Reds et de leurs moyens à l’issue de l’exercice. Liverpool pourrait préférer investir sur des profils plus jeunes ou consacrer une partie de son enveloppe au retour de Jarell Quansah.

Araujo a donc pris une longueur d’avance, sans encore obtenir de garantie. S’il conserve son niveau et reste épargné par les blessures, l’option à 56 millions d’euros pourrait devenir l’une des décisions fortes du prochain mercato de Liverpool.