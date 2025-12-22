FC Barcelone : le plan délicat pour ramener Ronald Araujo au top

Le FC Barcelone s’est retrouvé face à un défi inédit avec le retrait spirituel de Ronald Araujo, l’un de ses piliers défensifs, parti en Israël pour se reconstruire mentalement… À l’heure où la fragilité psychologique d’un joueur clé s’invite dans l’agenda du club, la direction catalane peaufine sa stratégie pour accompagner un retour à la hauteur des attentes, sans jamais perdre de vue la dimension humaine derrière la machine Barça.

Un mental en crise, un leader absent

L’image de Ronald Araujo quittant précipitamment le terrain après son exclusion face à Chelsea en Ligue des Champions a marqué les esprits. Le défenseur uruguayen ne s’en cache pas : la pression du très haut niveau, le poids du statut de capitaine et quelques passages à vide l’ont fragilisé, au point de demander lui-même à Hansi Flick une mise à l’écart temporaire. L’absence d’un défenseur aussi puissant, capitaine reconnu et élément incontournable, s’apparente à une double peine pour le Barça qui doit conjuguer l’urgence sportive et un profond respect de la vulnérabilité humaine.

La retraite spirituelle en Israël : un choix fort d’Araujo

Très croyant et bien entouré, Ronald Araujo a choisi la voie du silence et de l’isolement, partant en Israël pour un temps de recul spirituel et de ressourcement. Cette décision, rare à ce niveau, révèle l’ampleur de l’engagement du joueur pour retrouver l’énergie mentale perdue. Les proches du vestiaire le soutiennent dans cette démarche, conscients de la difficulté d’évoluer sous pression constante des médias et du public. Son retour est prévu à l’entraînement début janvier, mais aucune certitude ne plane sur son état à la reprise, entre interrogation et espoir prudent du staff technique. Le défi du Barça se situe au carrefour du sportif et du psychologique. Contrairement à une blessure physique, impossible d’anticiper la date exacte où Araujo sera pleinement opérationnel. Selon Mundo Deportivo le FC Barcelone a comme priorité est de ne pas exercer de pression inutile, de préserver le joueur tout en maintenant la dynamique collective. L’optimisme affiché en interne ne masque pas les doutes : le Barça, déjà en manque de solutions de qualité en défense centrale et soumis à d’importantes contraintes budgétaires, doit composer avec une certaine incertitude sur l’effectif à venir. La direction envisage d’attirer un jeune défenseur à coût maîtrisé, évitant de perturber l’équilibre et sans remettre en cause le rang de titulaire d’Araujo. Pas simple…