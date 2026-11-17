Le FC Barcelone ne passera finalement pas à l’action pour Pedro Porro en janvier. Si le latéral droit de Tottenham reste apprécié en Catalogne, le dossier pourrait seulement être relancé l’été prochain.

Le Barça renonce à bouger dès janvier

Le mercato hivernal du FC Barcelone ne devrait pas conduire Pedro Porro au Camp Nou. D’après les informations relayées par Top Mercato, le champion d’Espagne a décidé de ne pas tenter de recruter l’international espagnol à l’ouverture du marché de janvier.

Le Barça s’était pourtant montré ouvert à cette possibilité, à condition de trouver un terrain d’entente avec Tottenham autour d’une opération adaptée à ses moyens. Cette perspective est désormais écartée pour cet hiver. Le club catalan, confronté à plusieurs problèmes défensifs, devra donc se tourner vers une autre piste s’il souhaite renforcer immédiatement son côté droit.

Un dossier déjà évoqué en Catalogne

On vous en parlait mi-octobre dans notre précédent article consacré à Pedro Porro : le profil du joueur de Tottenham avait retenu l’attention du Barça. Le développement nouveau concerne donc le calendrier de l’opération, puisque les Blaugrana ne sont plus dans la course à ce stade pour janvier.

Pedro Porro ne rejoindra pas le Barça cet hiver. Le club catalan n’est pas dans la course pour recruter le latéral droit de Tottenham à ce stade. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2122397952241230083

Cette décision ne signifie toutefois pas que le dossier est définitivement refermé. Un retour à la charge lors du prochain mercato estival reste possible, lorsque la direction barcelonaise disposera de davantage de temps pour négocier et réorganiser son effectif.

Pedro Porro ne cache pas son attirance pour la Liga

De son côté, Pedro Porro a récemment reconnu qu’un retour en Espagne faisait partie de ses objectifs avant la fin de sa carrière. « Évidemment, j’adorerais retourner un jour en Espagne. C’est mon pays, et j’aime le championnat », avait-il confié à El Larguero, tout en rappelant qu’il restait sous contrat avec Tottenham.

Le défenseur de 27 ans s’était également dit « flatté » par l’intérêt prêté au Barça. Auteur d’une Coupe du monde 2026 remarquée avec la sélection espagnole, il conserve une cote élevée malgré ses difficultés rencontrées par séquences dans le nord de Londres.

Une option qui pourrait revenir l’été prochain

Arrivé à Tottenham en janvier 2023 en provenance du Sporting Portugal, Pedro Porro totalise 159 apparitions sous le maillot des Spurs, pour 13 buts et 26 passes décisives. Il connaît par ailleurs déjà la Liga, où il a porté les couleurs de Gérone et du Real Valladolid avant son départ d’Espagne en 2020.

Son expérience et sa volonté assumée de retrouver un jour son pays maintiennent donc la piste en vie à moyen terme. Pour janvier, en revanche, le verdict est tombé : le Barça ne tentera pas sa chance.