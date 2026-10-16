Real Madrid, FC Barcelone : Tottenham refroidit les deux géants avec 90 M€ !

Le Real Madrid et le FC Barcelone auraient coché le nom de Pedro Porro après sa Coupe du monde 2026 réussie avec l’Espagne. Mais Tottenham réclamerait une somme record pour laisser partir son latéral droit.

Pedro Porro affole les deux rivaux

Sacré champion du monde avec l’Espagne, Pedro Porro a marqué des points pendant la compétition. Associé à Marc Cucurella sur les côtés de la défense, le joueur de Tottenham a particulièrement brillé et attiré l’attention des deux géants de Liga.

Selon les informations relayées par Onze Mondial, le Real Madrid et le FC Barcelone sont intéressés par son profil. À 27 ans, l’international espagnol présente aussi l’avantage de bien connaître la Liga, où il a évolué sous les couleurs de Gérone et du Real Valladolid avant de rejoindre le Sporting Portugal, puis les Spurs.

Tottenham fixe un prix record

Le dossier s’annonce toutefois particulièrement coûteux. D’après Graeme Bailey, Tottenham attendrait près de 90 M€ pour ouvrir la porte à Pedro Porro, dont le contrat court jusqu’en 2031. Une manière de refroidir les prétendants, même si un départ en 2027 ne serait pas totalement exclu.

À ce tarif, l’Espagnol deviendrait le latéral le plus cher de l’histoire. Le record appartient actuellement à Achraf Hakimi, transféré de l’Inter Milan au PSG pour 67 M€ durant l’été 2021. La situation sportive de Tottenham, seulement 19e de Premier League après six journées, pourrait néanmoins peser dans la réflexion du joueur.

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Le Barça déjà refroidi par les 90 M€

Pedro Porro verrait pour sa part d’un bon œil un retour en Espagne. Le latéral droit serait disposé à rejoindre aussi bien le Barça que le Real Madrid, laissant les deux rivaux avancer leurs arguments dans ce dossier.

Le montant réclamé par les Spurs constitue néanmoins un obstacle majeur, notamment pour le club catalan. Si le profil du champion du monde plaît en interne, les Blaugranas considéreraient déjà les 90 M€ demandés comme beaucoup trop élevés. Selon Sport, Ivan Fresneda représenterait ainsi une solution moins onéreuse.

Le Real dispose donc d’une marge de manœuvre dans cette bataille, sans que sa direction semble pour autant disposée à répondre immédiatement aux exigences de Tottenham. Après avoir déjà été associés à plusieurs dossiers communs, les deux géants espagnols pourraient se livrer un nouveau duel, à condition que les Spurs acceptent de revoir leur position.