Julián Álvarez et Alexander Sørloth ont permis à l’Atlético de Madrid de se relancer en Ligue des champions face à Viking. Une soirée parfaitement maîtrisée par les Colchoneros, malgré la sortie sur blessure de l’attaquant norvégien.

Álvarez fait encore la différence

L’Atlético de Madrid retrouve des couleurs sur la scène européenne. Opposés à Viking, les Colchoneros ont fait la différence grâce à leurs deux attaquants, Alexander Sørloth et Julián Álvarez. L’Argentin s’est notamment illustré en marquant sur coup franc.

Une nouvelle contribution importante pour l’ancien joueur de Manchester City, dont la situation reste étroitement surveillée en Catalogne. Ces derniers mois, le FC Barcelone a tenté un gros coup autour de Julián Álvarez, mais l’Atlético n’a pas facilité les choses dans ce dossier.

Sur le terrain, le champion du monde argentin continue en tout cas de répondre présent. Son coup franc a participé à une victoire précieuse, qui permet au club madrilène de remonter à sept points en Ligue des champions.

Viking n’a jamais inquiété les Colchoneros

La domination madrilène a été particulièrement nette. Viking n’a cadré aucun tir pendant toute la rencontre, comme l’a souligné BeFootball. L’Atlético a donc su contrôler son adversaire tout en se montrant suffisamment efficace dans la zone de vérité.

L’Atlético de Madrid se relance en Ligue des champions face à Viking. Sørloth et Julián Álvarez ont marqué, tandis que le club norvégien n’a cadré aucun tir. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2125709129172054337

Alexander Sørloth a, lui, trouvé le chemin des filets face à un club de son pays. L’international norvégien a ainsi accompagné Álvarez au tableau des buteurs, confirmant l’efficacité du duo offensif colchonero dans une rencontre capitale pour la suite de la compétition.

La blessure de Sørloth assombrit la soirée

La seule mauvaise nouvelle de la soirée concerne justement Sørloth. L’avant-centre a dû quitter le terrain sur blessure à la 71e minute. La nature de son problème physique et la durée éventuelle de son indisponibilité ne sont pas encore précisées.

Ce contretemps vient ternir une prestation collective jusque-là idéale. L’Atlético récupère trois points et se replace avec un total de sept unités, mais devra désormais attendre des nouvelles de son attaquant norvégien.

De son côté, Álvarez reste au centre de toutes les attentions, alors que son dossier demeure bloqué entre le Barça et l’Atlético. Son efficacité face à Viking ne devrait pas refroidir l’intérêt du club catalan.