Forfait pour le déplacement à Bakou, Lamine Yamal libère une place dans le groupe du FC Barcelone. Hansi Flick en profite pour convoquer pour la première fois Jesse Bisiwu, prometteur attaquant belge de 18 ans.

Bisiwu profite du forfait de Yamal

On vous en parlait mardi : Hansi Flick avait justifié la mise au repos de Lamine Yamal, touché à la cheville droite. Le jeune Espagnol ne participe donc pas au déplacement du Barça en Azerbaïdjan, où les Blaugrana affrontent Sabah ce mercredi lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Cette absence ouvre désormais la porte à Jesse Bisiwu. L’attaquant belge de 18 ans apparaît pour la première fois dans un groupe de l’équipe première en compétition officielle. Il pourrait même profiter de cette rencontre européenne pour disputer ses premières minutes sous les ordres de Flick.

Le groupe du Barça pour affronter Sabah en Ligue des champions a été dévoilé. Lamine Yamal est forfait. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2124827383496839175

Un investissement de 8,5 M€ observé par Flick

Recruté au Club Bruges durant l’été 2026 pour 8,5 millions d’euros, Bisiwu est lié au Barça jusqu’en juin 2031. Le club belge a également conservé 20 % des droits sur une future vente. D’après les informations relayées par Top Mercato, l’ailier alterne depuis son arrivée entre le Barça Atlètic et les entraînements avec les professionnels.

Flick avait déjà pu observer le natif de Louvain pendant la préparation estivale. Bisiwu s’était notamment distingué lors de la victoire contre Bâle (5-2), en inscrivant deux buts en moins de deux minutes. Une prestation qui lui avait permis de marquer des points avant même le début de la saison.

Un profil capable de jouer sur les deux ailes

Droitier, rapide et puissant, le Belge peut évoluer sur les deux côtés de l’attaque. Cette saison, il a disputé huit rencontres de Segunda Federación avec le Barça Atlètic, toutes comme titulaire, pour une passe décisive. Il avait auparavant intégré l’équipe type de l’Euro U17 2025 avec la Belgique.

Sa convocation ne garantit pas une titularisation contre Sabah, mais elle confirme que Flick suit attentivement son évolution. En l’absence de Yamal, l’entraîneur allemand dispose d’une occasion idéale pour tester cet élément prometteur sans bouleverser durablement sa hiérarchie offensive.

Yamal attendu rapidement avec le Barça

Le club catalan présente la gêne de Yamal comme légère et assure avoir choisi la prudence. L’ailier avait joué l’intégralité de la victoire contre Villarreal (3-2), malgré des soins reçus à la cheville pendant l’échauffement. Son retour est espéré dimanche contre La Corogne en Liga. D’ici là, Bisiwu tient une première occasion de franchir une nouvelle étape sous le maillot blaugrana.