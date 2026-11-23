Le FC Barcelone devra se passer de Lamine Yamal pour son déplacement sur la pelouse de Sabah en Ligue des champions. Déjà touché à la cheville, l’international espagnol ne figure pas dans le groupe retenu pour cette rencontre.

Yamal officiellement absent du groupe

Cette fois, le doute n’est plus permis. Lamine Yamal est forfait pour le déplacement du FC Barcelone à Sabah en Ligue des champions. Son absence a été confirmée lors de la publication du groupe convoqué pour cette rencontre européenne, comme l’a relayé Actu Foot.

Le jeune ailier espagnol ne fait donc pas partie des joueurs à la disposition du staff barcelonais. À ce stade, aucune durée d’indisponibilité ni date précise concernant son retour n’a été communiquée dans l’annonce du groupe.

Le groupe du Barça pour affronter Sabah en Ligue des champions a été dévoilé. Lamine Yamal est forfait. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2124827383496839175

L’alerte à la cheville se confirme

On vous en parlait dimanche : une inquiétude entourait déjà Lamine Yamal avant Villarreal en raison d’une alerte à la cheville. La publication du groupe pour le voyage à Sabah apporte désormais un premier développement concret à ce dossier.

Il ne s’agit plus seulement d’une incertitude autour de sa participation. Le forfait du pur produit de la formation catalane est désormais acté pour ce rendez-vous de Ligue des champions. Le Barça a manifestement choisi de ne prendre aucun risque avec l’un de ses éléments les plus importants.

Une absence de poids pour le Barça

Cette défection constitue forcément une mauvaise nouvelle pour le club catalan. Par sa percussion, sa capacité à provoquer et son influence dans le jeu offensif, Lamine Yamal occupe une place à part dans l’effectif barcelonais. Son absence oblige le staff à revoir ses plans sur le côté droit.

Le forfait est confirmé, mais la suite reste encore à préciser. En l’absence d’informations médicales supplémentaires, impossible de savoir si cette indisponibilité sera limitée au match contre Sabah ou si elle pourrait se prolonger. Le prochain groupe communiqué par le FC Barcelone donnera une indication plus claire sur l’évolution de sa cheville.

Le Barça reste prudent avec sa pépite

Dans un calendrier chargé, la gestion physique de Lamine Yamal représente un enjeu majeur. Malgré son jeune âge, l’international espagnol enchaîne les rendez-vous avec le Barça et sa sélection. La prudence semble donc s’imposer dès qu’une alerte apparaît.

Son absence à Sabah vient confirmer que le souci signalé avant Villarreal n’était pas anodin. Le FC Barcelone devra désormais attendre l’évolution de son joueur avant de pouvoir programmer son retour à la compétition.