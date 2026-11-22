Mené de deux buts après seulement six minutes de jeu, le FC Barcelone a renversé Villarreal (3-2) au terme d’un match spectaculaire, marqué par une réaction collective impressionnante et quelques individualités en difficulté.

Le FC Barcelone a vécu une première période particulièrement compliquée face à Villarreal. Punis dès la 4e minute par Tajon Buchanan, puis à nouveau par Tani Oluwaseyi deux minutes plus tard, les hommes de Hansi Flick ont longtemps manqué de justesse et de solidité. Même le penalty obtenu par Lamine Yamal à la 21e minute n’a pas permis aux Catalans de revenir, l’ailier espagnol ayant manqué sa tentative.

Mais le visage du Barça a totalement changé après la pause. Gerard Martin a relancé les siens à la 57e minute, avant que Fermin Lopez n’égalise à la 61e. À la 66e, un but contre son camp de Pau Navarro, sous la pression de l’attaque catalane, a finalement permis aux Blaugrana de prendre l’avantage. Une remontée spectaculaire jusqu’au coup de sifflet final, malgré une dernière tentative de Villarreal.

Les tops du Barça

FC Barcelone en ce moment Classement Liga # Équipe J Diff Pts 1 FC Barcelone 13 +33 33 2 Real Madrid 13 +22 33 3 Atleti Atleti 12 +13 28 4 Real Betis Real Betis 13 +5 27 5 Real Sociedad Real Sociedad 12 +1 22 6 Sevilla FC Sevilla FC 13 -2 19 1er sur 20 · 11V 0N 2D DDVVV Prochain match Sabah FK– FC Barcelone mer 25 Nov · 18:45 · Ligue des champions 1 18,00 N 11,00 2 1,02Cotes PMU Deportivo– FC Barcelone dim 29 Nov · 16:15 · Liga J14 1 8,00 N 5,25 2 1,22Cotes PMU FC Barcelone– Atleti mer 2 Déc · 21:30 · Liga J23 Derniers résultats V Atleti 1-2 FC Barcelone 8 Nov

V FC Barcelone 3-0 Aston Villa 3 Nov

V FC Barcelone 6-1 Alavés 31 Oct

Pedri, le patron du milieu. Longtemps confronté à un bloc de Villarreal bien organisé, l’Espagnol a pris les commandes après la pause. Plus juste dans ses transmissions, il a accéléré le jeu catalan et participé activement au réveil de son équipe. Sa présence a été déterminante dans la remontée.

Fermin Lopez, la réaction parfaite. Coupable d’une relance manquée sur l’ouverture du score de Buchanan, le milieu espagnol a parfaitement répondu sur le terrain. Auteur du but de l’égalisation à la 61e minute, il a également multiplié les efforts et les projections vers l’avant.

Gerard Martin, précieux dans la remontée. Le défenseur catalan a relancé le Barça d’une tête bien placée sur corner à la 57e minute. Un but essentiel qui a complètement changé la dynamique de la rencontre.

Les flops du Barça

Lamine Yamal, une première période frustrante. Le jeune international espagnol a manqué un penalty à la 23e minute, alors que son équipe était menée de deux buts. Malgré plusieurs situations dangereuses et une implication dans les actions décisives de la seconde période, son début de match a été décevant.

La défense catalane, beaucoup trop fragile. Encaisser deux buts en six minutes à domicile reste difficilement acceptable. La charnière centrale a souffert des appels en profondeur et des transitions rapides de Villarreal. Les espaces laissés derrière ont longtemps facilité le travail des attaquants adverses.