Mené de deux buts après seulement six minutes de jeu, le FC Barcelone a renversé Villarreal (3-2) au terme d’un match spectaculaire, marqué par une réaction collective impressionnante et quelques individualités en difficulté.
Le FC Barcelone a vécu une première période particulièrement compliquée face à Villarreal. Punis dès la 4e minute par Tajon Buchanan, puis à nouveau par Tani Oluwaseyi deux minutes plus tard, les hommes de Hansi Flick ont longtemps manqué de justesse et de solidité. Même le penalty obtenu par Lamine Yamal à la 21e minute n’a pas permis aux Catalans de revenir, l’ailier espagnol ayant manqué sa tentative.
Mais le visage du Barça a totalement changé après la pause. Gerard Martin a relancé les siens à la 57e minute, avant que Fermin Lopez n’égalise à la 61e. À la 66e, un but contre son camp de Pau Navarro, sous la pression de l’attaque catalane, a finalement permis aux Blaugrana de prendre l’avantage. Une remontée spectaculaire jusqu’au coup de sifflet final, malgré une dernière tentative de Villarreal.
Les tops du Barça
FC Barcelone en ce moment
|#
|Équipe
|J
|Diff
|Pts
|1
|FC Barcelone
|13
|+33
|33
|2
|Real Madrid
|13
|+22
|33
|3
|Atleti
|12
|+13
|28
|4
|Real Betis
|13
|+5
|27
|5
|Real Sociedad
|12
|+1
|22
|6
|Sevilla FC
|13
|-2
|19
1er sur 20 · 11V 0N 2D
DDVVV
Sabah FK–FC Barcelone
· Ligue des champions
118,00N11,0021,02Cotes PMU
Deportivo–FC Barcelone
· Liga J14
18,00N5,2521,22Cotes PMU
FC Barcelone–Atleti
· Liga J23
- VAtleti 1-2 FC Barcelone
- VFC Barcelone 3-0 Aston Villa
- VFC Barcelone 6-1 Alavés
Pedri, le patron du milieu. Longtemps confronté à un bloc de Villarreal bien organisé, l’Espagnol a pris les commandes après la pause. Plus juste dans ses transmissions, il a accéléré le jeu catalan et participé activement au réveil de son équipe. Sa présence a été déterminante dans la remontée.
Fermin Lopez, la réaction parfaite. Coupable d’une relance manquée sur l’ouverture du score de Buchanan, le milieu espagnol a parfaitement répondu sur le terrain. Auteur du but de l’égalisation à la 61e minute, il a également multiplié les efforts et les projections vers l’avant.
Gerard Martin, précieux dans la remontée. Le défenseur catalan a relancé le Barça d’une tête bien placée sur corner à la 57e minute. Un but essentiel qui a complètement changé la dynamique de la rencontre.
Les flops du Barça
Lamine Yamal, une première période frustrante. Le jeune international espagnol a manqué un penalty à la 23e minute, alors que son équipe était menée de deux buts. Malgré plusieurs situations dangereuses et une implication dans les actions décisives de la seconde période, son début de match a été décevant.
La défense catalane, beaucoup trop fragile. Encaisser deux buts en six minutes à domicile reste difficilement acceptable. La charnière centrale a souffert des appels en profondeur et des transitions rapides de Villarreal. Les espaces laissés derrière ont longtemps facilité le travail des attaquants adverses.
WHAT A COMEBACK!!! https://t.co/ygFati5b7J— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2026