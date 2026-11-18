Le FC Barcelone serait sur le point de boucler la prolongation de Xavi Espart, qui devrait signer un nouveau contrat jusqu’en juin 2030.

Le FC Barcelone continue de préparer l’avenir et s’apprête à boucler une nouvelle signature importante en interne. Fidèles à leur politique de valorisation des jeunes talents issus de la Masia, les dirigeants blaugrana multiplient les initiatives pour sécuriser leurs joueurs les plus prometteurs. Après avoir vu plusieurs pépites de leur centre de formation s’imposer au plus haut niveau ces dernières saisons, les Catalans souhaitent poursuivre sur cette lancée. Et c’est désormais au tour de Xavi Espart, l’un des jeunes espoirs du Barça, de se rapprocher d’une prolongation de contrat.

Xavi Espart va prolonger jusqu’en 2030 au Barça

Selon les informations du quotidien espagnol Mundo Deportivo, Xavi Espart devrait signer ce vendredi un nouveau contrat avec le FC Barcelone, qui le lierait au club catalan jusqu’au 30 juin 2030. Un accord de longue durée qui témoigne de la confiance accordée par les dirigeants barcelonais au jeune joueur formé à la Masia. En prolongeant son bail, le Barça entendrait ainsi sécuriser son avenir et se prémunir contre un éventuel départ dans les prochaines années. Sauf retournement de situation, la signature serait donc imminente, même si elle n’a pas encore été officialisée.

Cette prolongation viendrait récompenser la progression de Xavi Espart, qui s’est révélé cette saison avec déjà neuf apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot blaugrana. Le jeune latéral a ainsi commencé à se faire une place dans la rotation barcelonaise, confirmant les espoirs placés en lui par le club catalan. En le conservant jusqu’en 2030, le FC Barcelone souhaiterait lui permettre de poursuivre sa progression et de s’imposer durablement au sein de l’équipe première. Une nouvelle illustration de la volonté des Blaugrana de construire leur avenir autour des talents issus de leur centre de formation.

Xavi Espart signera sa prolongation de contrat ce vendredi



Le jeune du centre de formation blaugrana paraphera son nouveau contrat jusqu'au 30 juin 2030 @mundodeportivo — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) November 18, 2026