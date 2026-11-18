Eli Junior Kroupi aurait déjà tranché pour son avenir en privilégiant un départ de Bournemouth et de Premier League, avec le PSG et le FC Barcelone en pole position.

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pourraient bien se retrouver en concurrence sur un dossier brûlant du mercato estival 2027. Les deux géants européens feraient partie des principaux favoris pour s’attacher les services d’Eli Junior Kroupi, qui suscite de nombreuses convoitises grâce à ses performances sous le maillot de Bournemouth. Considéré comme l’un des grands espoirs du football français, l’ancien attaquant du FC Lorient aurait d’ailleurs déjà tranché sur un point important concernant son avenir : il souhaiterait quitter le club anglais et la Premier League l’été prochain pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Et deux destinations auraient particulièrement ses faveurs.

Le PSG et le Barça auraient les faveurs de Kroupi

Eli Junior Kroupi privilégierait ainsi un départ hors de Premier League plutôt qu’un transfert vers un autre club du championnat anglais. Dans cette optique, le PSG et le FC Barcelone seraient ses deux destinations préférées en vue du prochain mercato estival. Si le jeune attaquant français aurait donc déjà une idée précise de la direction qu’il souhaite donner à sa carrière, il n’aurait pas encore choisi entre les deux formations. Du côté parisien, son recrutement permettrait de miser sur un talent français à fort potentiel, tandis que le Barça pourrait lui offrir l’opportunité de découvrir la Liga. Une chose est sûre : si cette volonté de quitter l’Angleterre se confirme, Paris et Barcelone pourraient disposer d’un avantage important sur leurs concurrents de Premier League.

Bournemouth pourrait réclamer jusqu’à 132 M€ pour Kroupi

Mais le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pourraient se heurter à un obstacle de taille : les exigences financières de Bournemouth. Le club anglais pourrait réclamer jusqu’à 132 millions d’euros pour accepter de céder Eli Junior Kroupi lors du mercato estival 2027. Un montant colossal qui pourrait compliquer sérieusement les négociations, même pour deux clubs de cette envergure. Car malgré la volonté supposée du joueur de quitter la Premier League, Bournemouth conserverait son mot à dire dans ce dossier et n’aurait aucune raison de brader son attaquant. Reste désormais à savoir si le PSG ou le Barça seront prêts à débourser une telle somme pour attirer l’ancien Lorientais. Pour l’heure, aucune offre officielle des deux prétendants n’a été confirmée.