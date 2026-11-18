À l’approche du mercato hivernal, les supporters de l’ASSE ont identifié trois postes à renforcer en priorité.

Même si l’AS Saint-Étienne domine toujours la Ligue 2 après 12 journées, avec trois points d’avance sur son dauphin, l’AS Nancy Lorraine, le club forézien pourrait profiter du mercato hivernal pour renforcer son effectif. Malgré leur première place au classement, les Verts présentent encore certaines lacunes, notamment au poste de latéral gauche, où aucun joueur ne s’est véritablement imposé comme un titulaire indiscutable, mais aussi à celui d’avant-centre. Deux secteurs qui pourraient pousser les dirigeants stéphanois à passer à l’action cet hiver.

Les supporters de l’ASSE réclament un attaquant, un défenseur et même un gardien

Et les supporters stéphanois semblent également favorables à plusieurs renforts lors du prochain mercato hivernal. En témoigne notre sondage réalisé sur le compte X de But! ASSE. À la question « Que doit recruter l’ASSE en priorité cet hiver ? », 45,3 % des votants ont répondu « un attaquant », contre 28,7 % pour « un défenseur », 23 % pour « un gardien » et seulement 2,3 % pour « un milieu de terrain ». Si le recrutement d’un avant-centre apparaît comme la principale priorité des supporters, le secteur défensif suscite également des attentes. Plus surprenant, près d’un votant sur quatre estime que l’ASSE devrait recruter un nouveau gardien cet hiver.

Un résultat qui montre que le poste de gardien de but ne fait pas totalement l’unanimité auprès des supporters stéphanois. Malgré la première place occupée par les Verts en Ligue 2, une partie du public aimerait donc voir arriver un nouveau portier pour renforcer la concurrence dans les cages. Au total, trois secteurs se dégagent ainsi des résultats de ce sondage : l’attaque, la défense et le poste de gardien. Reste à savoir si les dirigeants de l’ASSE partageront cet avis et décideront de recruter à ces trois postes lors du mercato hivernal afin de consolider leur effectif dans la course à la montée en Ligue 1.