Kévin Pedro (20 ans), qui a cruellement manqué à l’ASSE face à Rumilly-Vallières (2-1) au 7e tour de la Coupe de France, a connu un énorme coup de chaud.

Kévin Pedro a beau être l’un des jeunes talents prometteurs de l’ASSE, il a encore quelques apprentissages à faire de la vie. Le défenseur de 20 ans, qui a cruellement manqué aux Verts face à Rumilly-Vallières (2-1) au 7e tour de la Coupe de France, a livré une anecdote aussi drôle que coûteuse sur ses débuts dans son propre appartement.

Quel Vert vous a le plus déçu contre Rumilly ? — But! ASSE (@ButASSE) November 16, 2026

Kévin Pedro a quitté le centre de formation de l’ASSE

Formé à l’ASSE, Kévin Pedro a franchi une nouvelle étape dans sa vie personnelle. Le jeune défenseur ne réside désormais plus au centre de formation et vit seul dans un appartement, situé non loin de ses anciens repères. Il peut toutefois compter sur la proximité de Nadir El Jamali, qui habite dans le même immeuble. Une présence rassurante alors qu’il doit désormais gérer seul les contraintes du quotidien, en parallèle de sa progression avec les professionnels. Le service communication de l’ASSE a d’ailleurs suivi le jeune joueur pendant une journée. Une vidéo qui permet de découvrir une autre facette du Stéphanois, loin des entraînements et des matchs.

C’est en fin de vidéo que Kévin Pedro a raconté une mésaventure particulièrement savoureuse. Lorsqu’il a emménagé dans son appartement, le défenseur ne connaissait pas vraiment le fonctionnement de la régularisation des charges liées au chauffage. Pensant que sa consommation serait simplement facturée chaque mois, il a pris une habitude qui lui a finalement coûté très cher : laisser le chauffage fonctionner largement, y compris lorsqu’il quittait son logement.

« 1 500 euros la leçon », Pedro n’est pas près d’oublier !

Pedro raconte avec beaucoup d’autodérision : « Je me souviens quand je suis arrivé à mon appartement, on ne m’avait pas expliqué le concept du chauffage. Je pensais que j’allais tout payer par mois en fonction de ma consommation. Je ne connaissais pas le concept de la régularisation. Personne ne m’a rien dit. J’emménage, je me dis que le matin il faut que je mette le chauffage comme ça quand je reviens du foot, il fait archi-chaud, je suis bien. Limite je n’éteignais pas mon chauffage, je le mettais quand je partais. J’arrive en fin d’année, régularisation de 1 500€ ! J’ai mis les mains sur ma tête (rires). »

Le jeune défenseur de l’ASSE a rapidement compris qu’il venait de payer une leçon particulièrement chère. Avec humour, il reconnaît que cette mésaventure lui a permis d’apprendre à mieux gérer son quotidien : « Je me suis dit comment ça se fait ? C’est une leçon de vie oui, c’est bien au moins on apprend. Après, 1 500€ la leçon… J’aurais préféré prendre des cours d’anglais ou autre chose (sourire). Mais bon c’est comme ça. » Une anecdote qui devrait faire sourire les supporters de l’ASSE, qui n’oublieront plus de régler leur thermostat.