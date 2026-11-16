Le FC Nantes et l’ASSE ont laissé leur part de recette à l’issue de leur 7e tour de Coupe de France victorieux.

Le FC Nantes et l’ASSE ont vécu un 7e tour de Coupe de France victorieux, mais les deux clubs se sont également distingués en dehors du terrain.

Kita laisse près de 7 500 euros à Châteaubourg

À l’issue de leur qualification, les dirigeants du FC Nantes et de l’ASSE ont décidé de laisser leur part de recette à leurs adversaires respectifs. Un geste apprécié par les clubs amateurs, qui bénéficient ainsi d’un soutien financier supplémentaire. François Rauzy, journaliste à Ici Armorique, a révélé l’information : « Le FC Nantes a laissé sa part de recette à Châteaubourg (environ 7 500 €) hier, le Stade Castelbourgeois salue le geste et souligne aussi la fluidité des échanges avec les collaborateurs du FC Nantes depuis le tirage au sort. »

Une initiative particulièrement appréciée par le club amateur, qui a tenu à souligner la qualité des relations entretenues avec les équipes nantaises durant toute la préparation de cette rencontre. Autre anecdote relevée par le journaliste : cette victoire constitue le premier succès du FC Nantes dans un match officiel disputé en Ille-et-Vilaine depuis 2013. Une statistique qui ajoute une petite particularité à ce déplacement victorieux.

L’ASSE imite le FC Nantes, Reims fait un choix plus serré

Du côté de l’ASSE, les dirigeants ont également décidé de faire preuve de solidarité envers leur adversaire du 7e tour. Après leur victoire 2-1 contre le GFA Rumilly Vallières, les Verts ont eux aussi laissé leur part de recette au club amateur. Un geste qui devrait être apprécié à sa juste valeur par les dirigeants de Rumilly, pour qui les recettes d’une telle rencontre représentent un apport non négligeable.

En revanche, tous les clubs professionnels n’ont pas fait le même choix lors de ce tour de Coupe de France. Le Stade de Reims, prochain adversaire de l’ASSE samedi au stade Auguste-Delaune, n’a pas laissé sa part de recette à l’US Tourcoing, pensionnaire de Régional 1. Pour le FC Nantes comme pour l’ASSE, cette initiative permet en tout cas de prolonger positivement une qualification en Coupe de France. Au-delà du résultat sportif, ces gestes rappellent aussi l’importance de la solidarité entre les clubs qui font vivre le football français à tous les niveaux.