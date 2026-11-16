FC Nantes : plusieurs joueurs ont marqué de gros points avant Grenoble !

Le FC Nantes a fait le plein de confiance avant de retrouver la Ligue 2 ! Larges vainqueurs de Châteaubourg (9-1) en Coupe de France, les Canaris ont profité de cette rencontre pour retrouver des automatismes et permettre à plusieurs joueurs de se montrer. Si l’adversité était particulièrement faible, certaines prestations n’ont pas échappé à Emmanuel Merceron. Et plusieurs Nantais pourraient bien avoir bousculé la hiérarchie avant le déplacement à Grenoble !

Le FC Nantes n’a pas fait dans la demi-mesure ! Opposés à Châteaubourg, pensionnaire de Régional 1, soit la sixième division française, les Canaris ont parfaitement assumé leur statut de favoris en infligeant une véritable correction à leur adversaire (9-1).

Une qualification obtenue sans trembler, qui permet aux hommes de Grégory Poirier de poursuivre leur aventure en Coupe de France. Mais au-delà du score fleuve, cette rencontre pourrait avoir des conséquences intéressantes sur la composition de l’équipe nantaise lors des prochaines échéances.

Car si le niveau de l’opposition invite évidemment à relativiser les performances individuelles, plusieurs joueurs ont profité de l’occasion pour se mettre en évidence.

Sissoko, Joujou, Leroux… six Nantais ont marqué des points !

Sur X, Emmanuel Merceron, observateur attentif de l’actualité du FC Nantes, a dressé un bilan lucide de cette rencontre à sens unique.

« Rien à retenir, on ne va pas se mentir, mais des joueurs ont marqué des petits points », a-t-il estimé après la victoire des Canaris.

Avant de citer six joueurs qui ont particulièrement retenu son attention : Sissoko, Joujou, Leroux, Corredor, Younoussa et Cafaro.

Une liste intéressante qui pourrait donner quelques idées à Grégory Poirier avant le retour du championnat.

Pour certains, cette rencontre constituait une occasion idéale de gagner en confiance et de retrouver du rythme. Pour d’autres, elle représentait une opportunité de rappeler au staff qu’ils pouvaient prétendre à davantage de responsabilités.

Le cas de Corredor est notamment à suivre. Déjà remarqué lors de la victoire face à Pau (2-0) avant la trêve, l’attaquant semble confirmer sa bonne dynamique.

De leur côté, Sissoko, Joujou, Leroux, Younoussa et Cafaro ont également envoyé des signaux positifs, même s’il faudra évidemment les confirmer face à des adversaires d’un tout autre calibre.

C'est terminé. Victoire 9-1 du #FCNantes face à Chateaubourg, pensionnaire de R1 (6ème division). Rien à retenir, on ne va pas se mentir, mais des joueurs ont marqué des petits points : Sissoko, Joujou, Leroux, Corredor, Younoussa ou Cafaro par exemple. — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) November 15, 2026

Poirier face à des choix importants avant Grenoble !

Car le véritable test arrive désormais pour le FC Nantes. Après cette parenthèse en Coupe de France, les Canaris vont retrouver les exigences de la Ligue 2 avec un déplacement à Grenoble.

Une rencontre autrement plus relevée, qui permettra de mesurer les progrès réalisés par l’équipe depuis l’arrivée de Grégory Poirier.

Et pour l’entraîneur nantais, cette victoire 9-1 pourrait compliquer certains choix. Avec plusieurs joueurs qui ont su profiter de leur temps de jeu, la concurrence pourrait être relancée à différents postes.

Reste à savoir si Poirier décidera de récompenser les bonnes performances observées face à Châteaubourg ou s’il privilégiera la continuité avec les joueurs qui ont participé au succès contre Pau.

Une chose est sûre : certains Canaris ont saisi leur chance et pourraient désormais réclamer une place dans le onze de départ.

Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions définitives après une rencontre face à une formation de Régional 1. La marche sera nettement plus haute face à Grenoble, où Nantes devra afficher la même efficacité tout en répondant à une opposition beaucoup plus intense.

Mais après un début de saison compliqué, les deux dernières victoires nantaises constituent des signaux encourageants.

Et si le large succès contre Châteaubourg avait permis à Poirier de découvrir de nouvelles solutions pour relancer définitivement le FC Nantes ? Réponse face à Grenoble !