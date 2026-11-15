FC Nantes : Conceiçao vole au secours de Kita et lui recommande un renfort qui va tout changer 

Sergio Conceiçao, ancien entraîneur du FC Nantes, n’a pas tari d’éloges sur Waldemar Kita en lui donnant un conseil avisé.

Sergio Conceiçao n’a pas oublié son passage au FC Nantes. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien entraîneur des Canaris est revenu avec beaucoup d’émotion sur son expérience chez les Jaune et Vert.

Conceiçao n’a oublié ni Kita ni le FC Nantes

Entre décembre 2016 et juin 2017, Sergio Conceiçao avait marqué les esprits lors de son passage sur le banc nantais. Arrivé en cours de saison, le technicien portugais avait rapidement redonné de l’allant à une équipe en difficulté. Son travail avait notamment permis au FC Nantes de retrouver une certaine ambition sportive. Plusieurs années après son départ, Conceiçao conserve un excellent souvenir de cette expérience. Dans les colonnes de L’Équipe, il a tenu à remercier publiquement Waldemar Kita et les supporters nantais.

« Je dois remercier publiquement le président Kita et les supporters du FCN. J’ai beaucoup aimé travailler à Nantes. Ça a été un club important pour moi », a-t-il expliqué. L’ancien entraîneur n’a pas non plus cherché à masquer les défauts du propriétaire nantais, tout en soulignant la qualité de leur relation : « Le président Kita a des défauts mais il a aussi ses bons côtés. Il a été génial avec moi. » Conceiçao rappelle notamment que Waldemar Kita l’avait laissé partir au FC Porto alors qu’il venait pourtant de prolonger son contrat. Une décision prise dans un contexte personnel difficile, puisque son épouse devait subir une opération en urgence.

Le conseil de Conceiçao à Kita : s’entourer d’un homme de confiance !

L’attachement de Sergio Conceiçao au FC Nantes ne s’est pas arrêté à son départ. Le technicien portugais explique avoir continué à suivre la situation du club et être resté en contact avec son ancien président. Il révèle notamment avoir envoyé un long message à Waldemar Kita après la relégation du FC Nantes, dans un contexte particulièrement difficile pour l’institution nantaise.

L’ancien entraîneur comprend les difficultés rencontrées par le président, notamment concernant le centre de formation, et rappelle que leur objectif commun était de redonner au FCN sa place parmi les clubs importants du football français. Un témoignage qui tranche avec les nombreuses critiques visant la direction nantaise. Conceiçao reconnaît les imperfections de Waldemar Kita, mais tient manifestement à rappeler ce qu’il considère comme ses qualités humaines et son soutien durant son passage au club. C’est probablement le passage le plus intéressant de son intervention.

Au-delà des compliments, Conceiçao a également livré son analyse sur ce dont le FC Nantes aurait besoin pour construire son avenir. Pour lui, la réussite du projet nantais passe nécessairement par une meilleure organisation de la direction et une véritable unité dans les décisions. « Pour réussir, il doit y avoir une harmonie et une communication unifiées, une véritable cohésion, une volonté commune de transformer, de changer », explique-t-il. Mais le Portugais va encore plus loin en adressant un conseil directement à Waldemar Kita : le président doit pouvoir compter sur un homme capable de l’orienter et de lui indiquer la direction à suivre. « Le président a besoin de quelqu’un. Je sais que son fils (Franck, directeur général) est au club plus souvent que lui – c’était déjà le cas à mon époque -, mais le président a besoin de quelqu’un pour l’orienter. Pour lui indiquer la direction à prendre, la voie à suivre, et s’y tenir. » Le message est passé.