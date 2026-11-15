FC Nantes : un grand espoir du club refait surface

Longtemps freiné par les blessures et le manque de confiance, Louis Leroux vient d’envoyer un signal encourageant avec le FC Nantes. Son premier but de la saison confirme surtout un potentiel physique très supérieur à son influence actuelle dans le jeu.

Un premier but qui tombe à point nommé

Louis Leroux retrouve peu à peu le sourire. Entré en jeu après la blessure de Thomas Robinet à Pau, le milieu de 20 ans a inscrit le deuxième but du FC Nantes lors de la victoire décrochée le 7 novembre (0-2). Une réalisation qui pourrait lui permettre de repartir de l’avant après une période récemment contrariée.

Pur produit de la formation nantaise, Leroux a longtemps été présenté comme l’un des grands espoirs de la maison Jaune et Verte. Sa progression a toutefois été freinée par une blessure, un temps de jeu limité et une saison 2025-2026 difficile sur le plan collectif. Avec seulement huit titularisations sous Luis Castro, le jeune Canari n’est pas parvenu à s’installer durablement.

Conscient de ses difficultés, il a profité de l’été pour solliciter un préparateur mental et un analyste vidéo. Un travail personnel destiné à retrouver de la confiance, mais aussi à mieux comprendre ses performances.

Des données physiques très prometteuses

L’analyse publiée par Morning Foot, à partir des données Data’Scout, souligne l’impressionnant volume physique du Nantais. Sur les neuf rencontres étudiées cette saison, sa distance parcourue se situe au 93e centile. Sa distance à haute intensité atteint même le 95e centile, tandis que ses courses à haute intensité apparaissent au 93e.

Les accélérations confirment cette capacité à répéter les efforts : Leroux se classe au 85e centile pour les accélérations brusques et au 83e pour les accélérations modérées. Il affiche également un excellent 91e centile dans le domaine des interceptions. Des chiffres qui dessinent le profil d’un joueur mobile, disponible et capable d’occuper beaucoup d’espace.

Une influence technique encore trop limitée

Ce moteur ne se traduit cependant pas encore suffisamment avec le ballon. Son indice de milieu box-to-box atteint seulement 38, soit le 44e rang parmi les joueurs de Ligue 2. Ses passes et ses courses progressives se situent au 12e centile, ses passes vers la surface au 20e et sa précision de passe au 35e.

Les duels défensifs constituent un autre axe de travail, avec un taux de réussite placé au 2e centile. Ces données restent à nuancer en raison de son faible temps de jeu et de son utilisation à plusieurs postes, mais elles illustrent clairement le cap qu’il lui reste à franchir.

Une carte à jouer dans la rotation nantaise

Le défi consiste désormais à transformer cette activité en influence réelle. Dans un rôle adapté, Louis Leroux peut apporter ses courses répétées, sa disponibilité et sa faculté à récupérer des ballons. Il devra néanmoins gagner en justesse et en efficacité dans les duels pour s’imposer durablement.

Le déplacement face au Stade Castelbourgeois, ce dimanche en Coupe de France, peut lui offrir une nouvelle occasion de confirmer. Son but à Pau ne garantit pas encore un retour au premier plan, mais le moteur physique est bien là.