FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !

C’est un véritable coup dur pour le FC Nantes. Alors que les Canaris tentent de sortir la tête de l’eau après un début de saison compliqué, le jeune milieu Louis Leroux, l’une des révélations du club, va manquer plusieurs semaines de compétition. Une blessure qui tombe au plus mauvais moment pour Nicolas Pallois et ses coéquipiers.

Touché avec les Espoirs : une blessure qui inquiète

Mercredi dernier, lors d’une séance d’entraînement avec l’équipe de France Espoirs, Louis Leroux (19 ans) a ressenti une vive douleur à une cuisse. Une alerte musculaire qui l’a immédiatement contraint à quitter le groupe et à déclarer forfait pour les deux matchs de qualification à l’Euro Espoirs 2027 face à la Suisse et aux Îles Féroé.

Leroux devait être l’un des hommes forts de cette trêve internationale. À la place, il rejoint… l’infirmerie du FC Nantes.

Une absence longue durée ?

D’après les informations de Ouest-France, le verdict est tombé : la blessure est plus sérieuse qu’espéré. Le jeune milieu, déjà titulaire à 10 reprises cette saison, pourrait être absent jusqu’à la trêve de Noël. Une absence estimée à plusieurs semaines qui pourrait peser lourd dans un calendrier particulièrement chargé.

Polyvalent, capable d’aider également sur le côté gauche de la défense, Leroux manquerait ainsi :

La réception de Lorient ,

, Le duel face à Lens ,

, Les déplacements à Lyon et Angers ,

et , Et potentiellement le 32e de finale de Coupe de France programmé fin décembre.

Un calendrier crucial pour un FC Nantes qui joue sa survie en Ligue 1.

Le FC Nantes perd un élément essentiel

Dans un effectif déjà fragile et en manque de repères, l’absence de Leroux fait tache. Le joueur de 19 ans s’était imposé comme l’une des plus belles progressions du club, gagnant en confiance, en volume de jeu et en responsabilité.

Sa capacité à casser les lignes, son agressivité positive et son sens tactique avaient fait de lui un incontournable dans l’entrejeu nantais.

Le perdre maintenant, alors que le FCN lutte pour s’éloigner de la zone rouge, relève du casse-tête pour le staff.

Une tuile au pire moment

Entre résultats insuffisants et manque de rythme collectif, Nantes n’avait vraiment pas besoin d’une tuile supplémentaire. L’absence de Louis Leroux vient compliquer les plans de l’entraîneur, qui devra désormais repenser son milieu pour survivre jusqu’à la trêve.

Le jeune international Espoirs pourra-t-il revenir avant janvier ? Rien n’est moins sûr pour l’instant. Le club, prudent, ne souhaite prendre aucun risque.

Ce qui est certain : le FC Nantes devra se battre sans l’un de ses talents les plus prometteurs.