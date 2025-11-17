Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !

FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !
Louis Chrestian
17 novembre 2025

C’est un véritable coup dur pour le FC Nantes. Alors que les Canaris tentent de sortir la tête de l’eau après un début de saison compliqué, le jeune milieu Louis Leroux, l’une des révélations du club, va manquer plusieurs semaines de compétition. Une blessure qui tombe au plus mauvais moment pour Nicolas Pallois et ses coéquipiers.

Touché avec les Espoirs : une blessure qui inquiète

Mercredi dernier, lors d’une séance d’entraînement avec l’équipe de France Espoirs, Louis Leroux (19 ans) a ressenti une vive douleur à une cuisse. Une alerte musculaire qui l’a immédiatement contraint à quitter le groupe et à déclarer forfait pour les deux matchs de qualification à l’Euro Espoirs 2027 face à la Suisse et aux Îles Féroé.

Leroux devait être l’un des hommes forts de cette trêve internationale. À la place, il rejoint… l’infirmerie du FC Nantes.

Une absence longue durée ?

D’après les informations de Ouest-France, le verdict est tombé : la blessure est plus sérieuse qu’espéré. Le jeune milieu, déjà titulaire à 10 reprises cette saison, pourrait être absent jusqu’à la trêve de Noël. Une absence estimée à plusieurs semaines qui pourrait peser lourd dans un calendrier particulièrement chargé.

Polyvalent, capable d’aider également sur le côté gauche de la défense, Leroux manquerait ainsi :

  • La réception de Lorient,
  • Le duel face à Lens,
  • Les déplacements à Lyon et Angers,
  • Et potentiellement le 32e de finale de Coupe de France programmé fin décembre.

Un calendrier crucial pour un FC Nantes qui joue sa survie en Ligue 1.

Le FC Nantes perd un élément essentiel

Dans un effectif déjà fragile et en manque de repères, l’absence de Leroux fait tache. Le joueur de 19 ans s’était imposé comme l’une des plus belles progressions du club, gagnant en confiance, en volume de jeu et en responsabilité.

Sa capacité à casser les lignes, son agressivité positive et son sens tactique avaient fait de lui un incontournable dans l’entrejeu nantais.

Le perdre maintenant, alors que le FCN lutte pour s’éloigner de la zone rouge, relève du casse-tête pour le staff.

Une tuile au pire moment

Entre résultats insuffisants et manque de rythme collectif, Nantes n’avait vraiment pas besoin d’une tuile supplémentaire. L’absence de Louis Leroux vient compliquer les plans de l’entraîneur, qui devra désormais repenser son milieu pour survivre jusqu’à la trêve.

Le jeune international Espoirs pourra-t-il revenir avant janvier ? Rien n’est moins sûr pour l’instant. Le club, prudent, ne souhaite prendre aucun risque.

Ce qui est certain : le FC Nantes devra se battre sans l’un de ses talents les plus prometteurs.

FC Nantes
#A la une

Les plus lus

Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
ASSE...

Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?

Par Louis Chrestian
OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !
Mercato...

OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !

Par Louis Chrestian
PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !
Mercato...

PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !

Par Louis Chrestian
L’OM prêt à faire une folie pour deux joueurs du FC Nantes ?
FC Nantes...

L’OM prêt à faire une folie pour deux joueurs du FC Nantes ?

Par Louis Chrestian
OL : Endrick est à Paris !
OL...

OL : Endrick est à Paris !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !
FC Nantes...

FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !

Par Louis Chrestian
Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !
ASSE...

Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais – Mercato : La pépite Djaoui Cissé en partance pour Naples cet hiver ?
Mercato...

Stade Rennais – Mercato : La pépite Djaoui Cissé en partance pour Naples cet hiver ?

Par Louis Chrestian
ASSE : La cote de Lucas Stassin est au plus bas !
ASSE...

ASSE : La cote de Lucas Stassin est au plus bas !

Par Louis Chrestian
PSG : Lucas Chevalier a écrit un nouveau record de médiocrité…
Equipe de France...

PSG : Lucas Chevalier a écrit un nouveau record de médiocrité…

Par Louis Chrestian
Le LOSC a trouvé son demi-dieu grâce à Olivier Létang !
LOSC...

Le LOSC a trouvé son demi-dieu grâce à Olivier Létang !

Par Louis Chrestian
OM : Mason Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ? Un titre qui fait scandale !
Ligue 1...

OM : Mason Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ? Un titre qui fait scandale !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Luis Castro doit-il miser sur le jeune Moustapha Dabo ?
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro doit-il miser sur le jeune Moustapha Dabo ?

Par William Tertrin
ASSE : Horneland a craqué pour les 3 dernières pépites vertes !
ASSE...

ASSE : Horneland a craqué pour les 3 dernières pépites vertes !

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : la nouvelle tête déjantée de Yamal fait exploser les réseaux !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : la lessive pourrait continuer cet hiver, une victime déjà identifiée ?

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : les Sang et Or au duel avec le Bayern pour un attaquant qui fait sensation
Mercato...

RC Lens Mercato : les Sang et Or au duel avec le Bayern pour un attaquant qui fait sensation

Par William Tertrin
Équipe de France : l’Azerbaïdjan va jouer un rôle clé dans la liste de Deschamps pour le Mondial
Equipe de France...

Équipe de France : l’Azerbaïdjan va jouer un rôle clé dans la liste de Deschamps pour le Mondial

Par William Tertrin
PSG : décevant avec les Bleus, Chevalier a quand même donné une petite leçon à un ancien de l’ASSE
ASSE...

PSG : décevant avec les Bleus, Chevalier a quand même donné une petite leçon à un ancien de l’ASSE

Par William Tertrin
Michaël Gerlinger et Michele Kang, la nouvelle direction de l'OL.
Ligue 1...

OL : une grosse annonce est tombée, les supporters peuvent jubiler

Par William Tertrin
L’OM doit-il ne pas recruter de milieu pour faire de la place à Darryl Bakola ?
Mercato...

L’OM doit-il ne pas recruter de milieu pour faire de la place à Darryl Bakola ?

Par Louis Chrestian
Équipe de France : qui a marqué des points, qui en a perdu ? Les notes des Bleus victorieux en Azerbaïdjan
Equipe de France...

Équipe de France : qui a marqué des points, qui en a perdu ? Les notes des Bleus victorieux en Azerbaïdjan

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet