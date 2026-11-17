En visite à Séville pour soutenir son petit frère Lucas, Manon Stassin a brillé de mille feux dans les rues de la ville andalouse.

Pendant que Lucas Stassin tente de retrouver son meilleur niveau, sa sœur Manon a profité de quelques jours à Séville pour découvrir les charmes de la capitale andalouse. Venue soutenir son petit frère, l’influenceuse a partagé plusieurs instants de son séjour sur Instagram, attirant naturellement l’attention de sa communauté.

Accompagnée de son père et de quelques amies, Manon Stassin a multiplié les balades dans les rues de Séville. Entre découvertes de la ville et moments de détente, elle a publié plusieurs contenus sur ses réseaux sociaux, donnant un aperçu de cette escapade espagnole. Visiblement séduite par l’atmosphère andalouse, elle a semblé profiter pleinement de son séjour.

Manon profite de Séville, Lucas retrouve le sourire

La jeune femme est toutefois restée discrète sur la présence de son frère. Pas question de dévoiler Lucas dans ses publications : l’attaquant de 21 ans n’est pas apparu dans les contenus partagés par sa sœur. Sur le terrain, l’attaquant de l’ASSE traverse une période plus délicate en club, mais sa dernière sortie avec la Belgique Espoirs lui a permis de retrouver quelques motifs de satisfaction.

Face à l’Allemagne, lors d’une victoire 2-1 des Diablotins, Stassin a délivré deux passes décisives et trouvé le poteau sur une tentative. De quoi reprendre un peu de confiance avant le prochain rendez-vous de la sélection belge face à l’Italie. Pendant ce temps, Manon a donc savouré son passage à Séville, entre sorties en famille et découvertes touristiques. Une parenthèse ensoleillée pour la sœur de l’attaquant de l’ASSE, dans une ville où elle semble avoir rapidement trouvé ses marques.