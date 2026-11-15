À LA UNE · ASSE
ASSE : double coup dur pour Naïr et Davitashvili
ASSE, OL : Lyon a privé Saint-Étienne d’une pure dinguerie pour les supporters stéphanois
ASSE : enfin des bonnes nouvelles pour Stassin !
ASSE : pluie de mauvaises nouvelles avant Rumilly, les Lyonnais sont dans le coup ! 
Flashback, il y a un an : Des polémiques à la jeunesse : l’ASSE a bien changé depuis l’affaire Stassin
ASSE Mercato : un indésirable du Stade Rennais relancé par les Verts en janvier ?
ASSE : énormes surprises avec Sonko et Duffus contre Rumilly ! 
ASSE : bonne nouvelle pour Paalberg !
ASSE : le verdict tombe pour son gardien formé au PSG
ASSE : les Verts ont battu un énorme record… grâce au FC Nantes

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : double coup dur pour Naïr et Davitashvili

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Zuriko Davitashvili (ASSE)

Les internationaux de l’ASSE ont eu un temps de jeu plus que limité avec leur sélection respective.

La trêve internationale ne se déroule pas vraiment comme espéré pour certains joueurs de l’ASSE. Appelés avec leurs sélections respectives, Zuriko Davitashvili et Sohaib Naïr doivent se contenter d’un temps de jeu particulièrement réduit.

Battu, Davitashvili a récolté des miettes

Ainsi, la Géorgie recevait la Hongrie samedi soir à Tbilissi dans le cadre de la Ligue des Nations. Une rencontre qui avait une saveur particulière pour les supporters stéphanois puisque deux joueurs de l’ASSE étaient concernés : Zuriko Davitashvili et Aron Csongvaï.

Mais aucun des deux joueurs de l’ASSE n’a débuté la rencontre. La Hongrie s’est finalement imposée 2-0, tandis que les deux Stéphanois ont dû patienter avant de fouler la pelouse. Aron Csongvaï est entré en jeu à la 61e minute.

Deux minutes plus tard, Zuriko Davitashvili a également fait son apparition. Un temps de jeu extrêmement limité pour l’ailier géorgien, qui espérait certainement profiter de cette fenêtre internationale pour retrouver davantage de rythme et de confiance.

Naïr encore sur le banc avec l’Algérie

La situation est encore moins réjouissante pour Sohaib Naïr. Convoqué avec l’Algérie pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, le défenseur stéphanois n’a pas participé à la victoire des Fennecs contre le Togo (1-0), à Tizi Ouzou. Brahim Hemdani a fait confiance à une charnière centrale composée d’Ahmed Touba, pensionnaire du Havre, et d’Achref Abada, qui évolue à l’USM Alger.

Un choix qui a donc laissé le numéro 18 de l’ASSE sur le banc pendant toute la rencontre. Une situation forcément frustrante pour le défenseur, qui espérait sans doute obtenir quelques minutes sous le maillot algérien.

Tout n’est cependant pas terminé pour Naïr. L’Algérie retrouvera le Togo mardi prochain à Lomé pour une nouvelle confrontation entre les deux sélections. Le défenseur de l’ASSE aura-t-il cette fois sa chance ? Rien n’est acquis, mais cette deuxième rencontre pourrait lui offrir une nouvelle opportunité de se montrer et de gagner du temps de jeu international.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters de l'ASSE 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
ASSE
Recommandé pour les supporters de l'ASSE
Les Verts lisent aussi

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot