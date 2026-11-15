ASSE : double coup dur pour Naïr et Davitashvili

Les internationaux de l’ASSE ont eu un temps de jeu plus que limité avec leur sélection respective.

La trêve internationale ne se déroule pas vraiment comme espéré pour certains joueurs de l’ASSE. Appelés avec leurs sélections respectives, Zuriko Davitashvili et Sohaib Naïr doivent se contenter d’un temps de jeu particulièrement réduit.

Battu, Davitashvili a récolté des miettes

Ainsi, la Géorgie recevait la Hongrie samedi soir à Tbilissi dans le cadre de la Ligue des Nations. Une rencontre qui avait une saveur particulière pour les supporters stéphanois puisque deux joueurs de l’ASSE étaient concernés : Zuriko Davitashvili et Aron Csongvaï.

Mais aucun des deux joueurs de l’ASSE n’a débuté la rencontre. La Hongrie s’est finalement imposée 2-0, tandis que les deux Stéphanois ont dû patienter avant de fouler la pelouse. Aron Csongvaï est entré en jeu à la 61e minute.

Deux minutes plus tard, Zuriko Davitashvili a également fait son apparition. Un temps de jeu extrêmement limité pour l’ailier géorgien, qui espérait certainement profiter de cette fenêtre internationale pour retrouver davantage de rythme et de confiance.

Naïr encore sur le banc avec l’Algérie

La situation est encore moins réjouissante pour Sohaib Naïr. Convoqué avec l’Algérie pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, le défenseur stéphanois n’a pas participé à la victoire des Fennecs contre le Togo (1-0), à Tizi Ouzou. Brahim Hemdani a fait confiance à une charnière centrale composée d’Ahmed Touba, pensionnaire du Havre, et d’Achref Abada, qui évolue à l’USM Alger.

Un choix qui a donc laissé le numéro 18 de l’ASSE sur le banc pendant toute la rencontre. Une situation forcément frustrante pour le défenseur, qui espérait sans doute obtenir quelques minutes sous le maillot algérien.

Tout n’est cependant pas terminé pour Naïr. L’Algérie retrouvera le Togo mardi prochain à Lomé pour une nouvelle confrontation entre les deux sélections. Le défenseur de l’ASSE aura-t-il cette fois sa chance ? Rien n’est acquis, mais cette deuxième rencontre pourrait lui offrir une nouvelle opportunité de se montrer et de gagner du temps de jeu international.