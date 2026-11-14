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ASSE : le verdict tombe pour son gardien formé au PSG

Par Louis Chrestian2 min de lecture
ASSE : le verdict tombe pour son gardien formé au PSG

L’inquiétude est levée dans les buts de l’ASSE avant le déplacement à Rumilly-Vallières, dimanche en Coupe de France. Lucas Lavallée est prêt et va connaître sa première titularisation officielle avec l’équipe fanion des Verts.

Lavallée va bien débuter contre Rumilly

On vous en parlait vendredi : une inquiétude entourait Lucas Lavallée avant Rumilly, alors que l’ASSE doit déjà composer avec les absences de Gautier Larsonneur, blessé, et de Mamour Ndiaye, retenu avec la sélection sénégalaise. La tendance est désormais beaucoup plus rassurante.

Selon les informations d’En Vert et Contre Tous, le troisième gardien stéphanois sera bien aligné dimanche à 15 heures au Parc des Sports d’Annecy, lors du septième tour de la Coupe de France. Il disputera ainsi son premier match officiel avec l’équipe fanion de l’ASSE.

Cathro se montre très clair

Interrogé en conférence de presse sur l’état de son gardien, Ian Cathro n’a pas développé son propos, mais son verdict ne laisse plus vraiment de place au doute. « Il travaille bien, il est très sérieux, il est focus, il est prêt », a assuré l’entraîneur des Verts.

Cette confirmation constitue forcément un soulagement pour le staff, privé de ses deux premières options dans la hiérarchie. Arrivé dans le Forez cet été, Lavallée participe régulièrement aux séances du groupe professionnel tout en occupant le rôle de numéro un avec la réserve.

Une première officielle à saisir

Pur produit des centres de formation du LOSC puis du PSG, Lucas Lavallée a déjà goûté à la Coupe de France sous les couleurs de l’USL Dunkerque, avec trois apparitions. Il a ensuite passé deux saisons à Châteauroux, au troisième échelon national, avant de rejoindre la maison Verte dans un rôle de troisième gardien.

Depuis le début de la saison, le portier compte trois rencontres de National 2 et une apparition en Challenge Espoirs, pour quatre buts encaissés. Son expérience avec la réserve doit lui permettre d’aborder ce rendez-vous avec un minimum de rythme, même si le contexte d’un match couperet avec l’équipe fanion sera nécessairement différent.

Le troisième gardien propulsé numéro un

Le scénario était difficile à anticiper au moment de son arrivée. Derrière Larsonneur et Ndiaye, Lavallée semblait destiné à évoluer principalement avec la réserve. La blessure du titulaire et la convocation internationale de sa doublure lui ouvrent finalement la porte plus tôt que prévu.

Face à Rumilly-Vallières, l’ancien Parisien devra donc sécuriser une défense stéphanoise attendue au tournant. Après les doutes de la veille, l’ASSE dispose au moins d’une certitude : Lucas Lavallée est opérationnel et prêt à saisir sa chance.

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