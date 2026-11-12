ASSE : le couperet est tombé pour le futur 9 des Verts 

Les supporters de l’ASSE réclament à Ian Cathro de tester le jeune Lamine Sonko (22 ans), appelé à être le futur avant-centre des Verts.

L’ASSE a retrouvé le chemin de la victoire contre Laval (2-0), samedi dernier, et conforté sa place de leader de Ligue 2. Mais malgré ce résultat positif, les supporters attendent encore davantage sur le plan offensif. Une partie d’entre eux aimerait notamment voir Ian Cathro offrir sa chance à Lamine Sonko, l’attaquant qui fait parler de lui avec la réserve.

Lamine Sonko appelé chez les professionnels de l’ASSE

La question est posée : Ian Cathro doit-il tester Lamine Sonko avec l’équipe première ? Avant l’entrée en lice de l’ASSE en Coupe de France face à Rumilly-Vallières, dimanche 15 novembre, But! a lancé un sondage auprès de ses lecteurs. Le verdict est sans appel : 86,7 % des votants souhaitent voir le jeune attaquant obtenir sa chance, contre seulement 13,3 % qui ne sont pas favorables à cette idée. Un résultat qui traduit une réelle curiosité autour du joueur et une attente chez une partie des supporters stéphanois. Cette consultation ne représente évidemment pas l’ensemble du public de Geoffroy-Guichard. Elle montre néanmoins que le nom de Sonko commence à circuler avec insistance parmi les suiveurs des Verts.

Le calendrier pourrait justement jouer en faveur de l’attaquant. Pour affronter Rumilly-Vallières, Ian Cathro devra composer avec un effectif fortement diminué par les blessures et les convocations internationales. Plusieurs joueurs habituels du groupe professionnel manqueront à l’appel, ce qui pourrait pousser le technicien écossais à regarder du côté de la réserve. Lamine Sonko fait partie des jeunes susceptibles d’en profiter. L’avant-centre s’est distingué ces dernières semaines avec l’équipe réserve, notamment en inscrivant un doublé décisif contre Cannet-Rocheville. Il avait également participé à la rencontre amicale face au FC Sion lors de la précédente trêve internationale.

Une occasion à saisir en Coupe de France

Son profil de numéro 9, sa puissance et son efficacité devant le but alimentent les espoirs autour de lui. Mais passer de la réserve au groupe professionnel reste une étape importante : ses performances lui ouvrent une possibilité, pas une garantie de convocation ou de temps de jeu. Pour l’ASSE, la Coupe de France peut représenter une occasion de donner leur chance à plusieurs jeunes joueurs. Le déplacement à Annecy pour défier Rumilly-Vallières intervient dans un contexte particulier, avec de nombreuses absences à gérer. Sonko pourrait donc faire partie des options étudiées par le staff.

Reste à savoir si Ian Cathro décidera de franchir le pas. Le sondage de But! donne une indication claire de l’envie exprimée par ses participants : voir le jeune avant-centre à l’œuvre avec les professionnels. Le verdict appartient désormais à l’entraîneur stéphanois. Pour Sonko, une première convocation serait déjà une étape importante. Et pour les supporters qui réclament de la nouveauté devant, le rendez-vous de Coupe de France pourrait être l’occasion de découvrir un visage attendu.