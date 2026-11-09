ASSE Mercato : deux départs déjà dans les tuyaux pour cet hiver ?

Un ou deux jeunes joueurs de l’ASSE pourraient quitter le Forez sous la forme d’un prêt lors du prochain mercato hivernal.

À moins de deux mois de l’ouverture du mercato hivernal, l’AS Saint-Étienne commence déjà à préparer les ajustements de son effectif pour la seconde partie de saison. Actuellement leaders de Ligue 2, les Verts pourraient profiter du mois de janvier pour renforcer certains secteurs de jeu, notamment en recrutant un latéral gauche et un attaquant. Mais les dirigeants stéphanois pourraient également se montrer actifs dans le sens des départs, avec plusieurs jeunes joueurs susceptibles de quitter temporairement le Forez pour gagner du temps de jeu.

El Jamali, Baallal et/ou Paalberg prêtés cet hiver par l’ASSE ?

Selon les informations de nos confrères de Peuple Vert, l’ASSE, qui compte déjà neuf joueurs prêtés cette saison, pourrait envisager un ou deux nouveaux prêts lors du prochain mercato hivernal. Parmi les joueurs concernés figureraient notamment Nadir El Jamali, revenu de blessure il y a quelques semaines, et Adam Baallal, qui a fait ses débuts chez les professionnels cette saison. Régulièrement présents sur le banc de touche, les deux jeunes Stéphanois peinent toutefois à obtenir suffisamment de minutes sous les ordres de Ian Cathro. Un départ temporaire pourrait ainsi leur permettre d’enchaîner les rencontres et de poursuivre leur progression.

Un troisième joueur pourrait également être concerné par cette réflexion : Marten-Chris Paalberg. Le jeune attaquant, qui commence à s’imposer avec l’équipe réserve de l’ASSE en National 2, pourrait voir sa situation évoluer dans les prochaines semaines. Pour l’heure, aucune décision définitive n’aurait été prise concernant ces éventuels départs. La direction stéphanoise devrait notamment observer l’évolution du temps de jeu et des performances de ces trois éléments avant de se prononcer sur leur avenir lors du mercato de janvier.