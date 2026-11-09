ASSE : pluie de mauvaises nouvelles pour Ian Cathro avant Rumilly !

À quelques jours de son entrée en lice en Coupe de France face à Rumilly-Vallières, l’ASSE doit faire face à une véritable hécatombe. Entre les départs en sélection et les blessures, Ian Cathro sera privé d’au moins onze joueurs dimanche prochain. Un sacré casse-tête pour l’entraîneur des Verts, contraint de revoir une bonne partie de ses plans !

L’ASSE n’avait vraiment pas besoin de ça ! Après avoir parfaitement réagi à sa lourde défaite contre Guingamp (3-0) en dominant Laval (2-0) samedi soir, le club du Forez espérait aborder la trêve internationale avec davantage de sérénité. Mais le calendrier réserve une mauvaise surprise aux Stéphanois. Contrairement aux clubs de Ligue 1, les pensionnaires de Ligue 2 doivent disputer leur entrée en lice en Coupe de France en plein rassemblement des sélections nationales. Et pour Ian Cathro, les nouvelles ne sont franchement pas bonnes ! Alors que les Verts affronteront Rumilly-Vallières (National 1) dimanche 15 novembre à 15 heures au Parc des Sports d’Annecy, le technicien écossais va devoir composer avec un effectif sérieusement amputé.

Onze absents, et peut-être davantage : Cathro face à un énorme casse-tête !

Comme le rapporte En Vert et Contre Tous, pas moins de neuf joueurs stéphanois manqueront à l’appel en raison de leurs obligations internationales. Áron Csongvai a été convoqué par la Hongrie, Zuriko Davitashvili rejoindra la Géorgie, tandis que Sohaib Naïr représentera l’Algérie. Mamour Ndiaye (Sénégal), Kévin Pedro (RD Congo), Nadir El Jamali (France U20), Marten-Chris Paalberg (Estonie) et Adam Baallal (Maroc U20) seront également absents. Sans oublier Irvin Cardona, finalement retenu avec Malte.

Et ce n’est pas terminé ! À ces neuf absences s’ajoutent celles de Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin, toujours à l’infirmerie. Soit déjà onze joueurs indisponibles pour cette rencontre. Un bilan particulièrement lourd, d’autant que plusieurs éléments concernés occupent habituellement une place importante dans la rotation stéphanoise. Et la liste pourrait encore s’allonger puisque l’ASSE attend toujours de connaître la situation d’Augustine Boakye avec le Ghana.

Le secteur défensif apparaît particulièrement touché. Entre les absences de Naïr, Pedro, Ndiaye et Csongvai, Ian Cathro va devoir bricoler pour constituer son arrière-garde. Une situation qui pourrait offrir du temps de jeu à des éléments moins utilisés, voire permettre à certains jeunes du centre de formation de se montrer.

Heureusement, quelques bonnes nouvelles viennent atténuer ce tableau bien sombre. Ben Old n’a pas été convoqué avec la Nouvelle-Zélande, tandis que Jakob Breum et Thierno Ballo resteront également à disposition du staff stéphanois. Des renforts précieux pour Cathro, qui pourra au moins s’appuyer sur plusieurs de ses éléments offensifs.

Reste que le déplacement à Annecy s’annonce beaucoup plus piégeux que prévu. Face à une formation de Rumilly-Vallières qui évolue en National 1 et qui n’aura rien à perdre, l’ASSE devra éviter toute mauvaise surprise. Une élimination dès son entrée en lice ferait forcément tache pour un club qui ambitionne de retrouver rapidement la Ligue 1. Mais avec autant d’absences, Ian Cathro va surtout devoir trouver les bonnes solutions pour éviter que cette Coupe de France ne tourne au cauchemar !