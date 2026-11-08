ASSE – Laval : les notes des Verts

L’ASSE a conforté sa place de leader de la Ligue 2 et réagi après sa défaite à Guingamp (0-3) en s’imposant logiquement face à Laval (2-0) grâce à des buts de Cardona et Breum. Voici nos notes pour les Verts…

NDIAYE (5,5)

Après la défaite à Guingamp, le jeune sénégalais a signé un 3e clean sheet en 4 titularisations, bien aidé par la faiblesse de Laval. Une petite frayeur (56e) mais il s’est montré courageux et efficace dans ses sorties aériennes.

FERREIRA (5), puis LAMBA

Sur son côté droit, Ferrera a fait preuve d’allant, mais aussi d’une agressivité mal contrôlée. Remplacé par LAMBA, vite averti mais rigoureux.

PEDRO (6)

De bonnes interventions dans l’axe avant de se décaler à droite. Quand il a débuté dans l’axe, en quatre matchs, l’ASSE a signé quatre clean sheets.

LE CARDINAL (7)

En difficulté à Guingamp, le capitaine des Verts a remis les pendules à l’heure en livrant une prestation très solide. Une tête sur la barre (40e).

OLD (5)

Pas franchement souverain, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais il s’est accroché. Une frappe dans les nuages (69e).

CSONGVAI (5,5)

Le Hongrois a allumé la première mèche (3e). Un match sans grand relief, mais sérieux.

BERNAUER (6), puis EL JAMALI

Dans l’engament, Bernauer a montré l’exemple, à l’instar de Le Cardinal et Pedro. Il a aussi donné de bons ballons. Remplacé par EL JAMALI, qui a raté l’immanquable sur un caviar de Jaber (90e).

BOAKYE (5,5), puis DAVITASHVILI

Boakye a été l’un des rares joueurs offensifs à démarrer la rencontre du bon pied, en jouant juste et en perforant. Avant de baisser le pied. Remplacé par DAVITASHVILI, qui a manqué le cadre, seul face à Hautbois (79e).

BREUM (6), puis JABER

Breum n’était pas dans un grand soir, cela s’est senti sur ses prises de balle. Mais il a tout de même trouvé le moyen de délivrer une passe décisive pour Cardona et de marquer un but, sur un caviar de Cardona. Remplacé par JABER, auteur d’une super centre vendangé par El Jamali (90e).

CARDONA (7), puis DUFFUS

Incisif dès le coup d’envoi sur son côté droit, Cardona a ouvert le score avec sang froid avant d’offrir le deuxième but à Breum. Remplacé par DUFFUS, qui n’a pas pas s’illustrer.

BALLO (4)

Improductif, peu inspiré, Ballo est passé à côté de son match. Ce qui n’a pas empêché Cathro de le laisser sur le terrain jusqu’au bout.